نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥، بالدكتور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيق، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أعرب وزير الخارجية عن التقدير لجهود الحكومة العراقية في دعم الاستقرار الاقليمى وتعزيز دور العراق في محيطه العربي.

كما أكد دعم مصر الكامل لوحدة العراق واستقلال مؤسساته الوطنية، وأن مصر تولى أهمية كبيرة لدعم العلاقات الثنائية مع العراق الشقيق، مشيدا بنجاح الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة التي انعقدت في بغداد وأسفرت عن توقيع ١٢ اتفاقية في مجالات متنوعة.

ورحب في هذا السياق بزيادة معدلات التبادل التجاري، معربًا عن التطلع إلى فتح الأسواق العراقية أمام المنتجات المصرية بما يسهم في رفع حجم التجارة البينية إلى مليار دولار سنويا.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أدان الوزيران بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، وما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم ترقى إلى مرتبة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، عبر سياسات ممنهجة من القتل والتهجير والتجويع.

وأكدا أن هذه الممارسات تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، وضرورة التحرك العاجل لوقف العدوان وضمان حماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما تناول الوزيران تطورات الملف النووي الإيراني على ضوء التوصل للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة فى ٩ سبتمبر الجارى وبما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.