عاجل- السكة الحديد تعلن تشغيل خدمات جديدة لركاب الوجه القبلي وتعديل مواعيد بعض القطارات

أحمد جودة - القاهرة - السكة الحديد تعلن تشغيل خدمات جديدة لركاب الوجه القبلي وتعديل مواعيد بعض القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل خدمات جديدة لجمهور الركاب بالوجه القبلي، وذلك في إطار خطتها المستمرة لتطوير مستوى الخدمة وتسهيل تنقل المواطنين على خطوط الشبكة المختلفة.

تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة – أسيوط

اعتبارًا من يوم السبت 27 سبتمبر 2025، تقرر تشغيل قطار 930 (ثانية فاخرة) من القاهرة إلى أسيوط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 08:30 صباحًا ويصل أسيوط الساعة 13:20 ظهرًا، طبقًا للجدول المرفق.

ويعود بقطار 929 (ثانية فاخرة) حيث يقوم من أسيوط الساعة 13:40 ويصل محطة القاهرة الساعة 18:30.

امتداد مسير قطاري 926 / 927 إلى أسيوط

كما قررت الهيئة امتداد مسير قطار 926 (ثانية فاخرة) الإسكندرية – القاهرة ليصل إلى محطة أسيوط، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04:45 صباحًا ويصل أسيوط الساعة 12:15 ظهرًا.

على أن يعود بقطار 927 (ثانية فاخرة) من أسيوط الساعة 16:00 عصرًا ليصل إلى الإسكندرية الساعة 23:50 مساءً.

تعديل مواعيد عدد من القطارات

أوضحت الهيئة أنه يترتب على تشغيل هذه الخدمات الجديدة وامتداد بعض الرحلات تعديل مواعيد القطارات أرقام:

(979 – 974 – 736 – 703 – 157 – 3018 – 713 – 153 – 159 – 978 – 944 – 975 – 81 – 4 – 31 – 3503).

وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي خدمةً لجمهور الركاب وتلبية لاحتياجاتهم المتزايدة، في إطار حرصها على تطوير وتحديث خدمات النقل بالسكك الحديدية.