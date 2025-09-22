أخبار مصرية

مواد الصف الأول الثانوي العام 2026 وفق النظام الجديد

مواد الصف الأول الثانوي العام 2026 وفق النظام الجديد

أحمد جودة - القاهرة - بعد مرور يومان فقط على بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، أعادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نشر المواد المقررة لطلاب الصف الأول الثانوي العام وفق النظام الجديد.


المواد الأساسية داخل المجموع

أوضحت الوزارة أن طلاب الصف الأول الثانوي سيدرسون مجموعة من المواد التي تُحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي، وتشمل:

-  اللغة العربية
- اللغة الأجنبية الأولى 
- الرياضيات
- التاريخ المصري
- العلوم المتكاملة (تضم الفيزياء والكيمياء وبعض مفاهيم الأحياء)
- الفلسفة والمنطق
- التربية الدينية

المواد خارج المجموع

كما يلتزم الطلاب بدراسة بعض المواد التي لا تدخل ضمن المجموع الكلي، لكنها إلزامية للنجاح، وهي:

- اللغة الأجنبية الثانية (فرنسية، ألمانية أو غيرها حسب اختيار الطالب)
- البرمجة وعلوم الحاسب

ويأتي تطبيق المواد الجديدة ضمن خطة شاملة لتطوير المناهج، تهدف إلى ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، وتنمية مهارات التفكير النقدي والبحث، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو إعداد خريج قادر على المنافسة محليًا ودوليًا.

