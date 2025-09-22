نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم عالمي للبروفيسور كريم أبو المجد رائد زراعة الأمعاء ومؤسس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الناس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكريم عالمي للبروفيسور كريم أبو المجد رائد زراعة الأمعاء ومؤسس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الناس

حاز البروفيسور كريم أبو المجد، رائد زراعة الأمعاء في العالم ومؤسس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الناس، على جائزة التميز لعام 2025 من الجمعية الدولية لإعادة تأهيل وزراعة الأمعاء IIRTA، وذلك تقديرًا لمسيرته العلمية المتميزة ومساهماته الرائدة في تطوير مجال زراعة الأمعاء.

تكريم دولي في السويد

جاء هذا التكريم خلال فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية، الذي انعقد بمدينة غوتنبرغ بالسويد في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2025، بمشاركة نخبة من كبار الأطباء والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

إنجازات طبية عالمية

يُعد البروفيسور كريم أبو المجد أحد أبرز رواد زراعة الأمعاء والأحشاء والجراحات الدقيقة عالميًا، حيث أجرى أكثر من ثلث عمليات زراعة الأمعاء والأحشاء في العالم.

كما ساهم بشكل محوري في إدخال عقار التاكروليموس (FK506/Prograf) كعلاج مثبط للمناعة، وهو ما أحدث نقلة نوعية في نجاح عمليات زراعة الأعضاء.

إلى جانب ذلك، ابتكر تقنيات جراحية متطورة لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والأمعاء المستعصية، وأُطلق على بعضها اسم "Kareem’s Procedures"، التي ساعدت آلاف المرضى على استعادة حياتهم الطبيعية.

مسيرة علمية متميزة

تخرج الدكتور كريم أبو المجد من كلية الطب بجامعة المنصورة، وأكمل دراساته العليا في جراحات الجهاز الهضمي والكبد بالتعاون مع جامعة إيموري بالولايات المتحدة.

ثم واصل تدريبه المتخصص في زراعة الأعضاء بجامعة بيتسبرغ، ليصبح من أبرز الأسماء في هذا المجال، حيث قاد لسنوات مركز زراعة الأمعاء وإعادة التأهيل بجامعة بنسلفانيا.

ويشغل حاليًا منصب رئيس برنامج زراعة الأمعاء بمؤسسة كليفلاند كلينيك الأمريكية، إلى جانب رئاسته لقسم الجهاز الهضمي بمستشفى الناس في مصر.

مستشفى الناس.. صرح خيري عالمي

تُعد مستشفى الناس واحدة من أهم المستشفيات الخيرية غير الهادفة للربح في مصر، حيث تقدم خدماتها الطبية المتقدمة بالمجان لجميع المصريين.

وتشمل خدمات المستشفى علاج أمراض القلب، الجهاز الهضمي، السكري، الحروق، وزراعة الكبد، من خلال أحدث الطرق الطبية وفقًا للمعايير العالمية، مما يجعلها نموذجًا رائدًا في الرعاية الصحية الإنسانية.