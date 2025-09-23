أخبار مصرية

بيت الزكاة يختتم حملة إلى المدرسة بتوزيع 300 ألف حقيبة

بيت الزكاة يختتم حملة إلى المدرسة بتوزيع 300 ألف حقيبة

أحمد جودة - القاهرة - اختتم «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، حملة «إلى المدرسة» للعام الدراسي الجديد 2025/2026م، بعد أن نجح في الوصول إلى المستهدف بتوزيع 300 ألف حقيبة وزىّ مدرسي وأدوات مكتبية على الطلاب الأيتام في جميع القرى والنجوع والمناطق النائية على مستوى الجمهورية.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين، أن الحملة شملت محافظات الوجهين البحري والقبلي، والمناطق الحدودية، ومدن القناة، وذلك في إطار سعي البيت الدائم إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وإدخال البهجة على قلوب الطلاب الأيتام مع بداية العام الدراسي.

وأوضح البيان أن الحملة تأتي في سياق الدور المجتمعي الذي يضطلع به «بيت الزكاة والصدقات» في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وترسيخ القيم التربوية، وغرس قيمة احترام المعلم والمدرسة، بما يسهم في صناعة أجيال قادرة على بناء مستقبل أفضل.

واختتم «بيت الزكاة والصدقات» بيانه بالتأكيد على استمراره في تنفيذ مبادراته التنموية والإنسانية التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية في مختلف ربوع مصر، انطلاقًا من رسالته الإنسانية في مد يد العون لكل محتاج.

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

