نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تتابع انتظام الدراسة بمدارس إدارة السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ثاني أيام العام الدراسي الجديد 2025/2026، نفذت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من مدارس إدارة السلام التعليمية، وذلك بتوجيه من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، لمتابعة انطلاقة قوية للعام الدراسي وضمان انتظام العملية التعليمية.

انطلقت الجولة صباح اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، وكان في استقبالها محمد فتحي مدير عام الإدارة التعليمية بالسلام.

وشملت الزيارة مدارس أنس بن مالك الابتدائية، وعبد الرحمن بن عوف الابتدائية، وأسامة بن زيد الابتدائية، حيث تفقدت الفصول الدراسية وتابعت التفاعل مع الطلاب، مشجعة إياهم على الاجتهاد منذ اليوم الأول. وأكدت أن الاهتمام بالطلاب منذ المراحل الأولى يمثل حجر الأساس لبناء جيل واعٍ ومبدع.

وخلال الجولة اطمأنت مدير المديرية على تسليم الكتب المدرسية كاملة لجميع الصفوف دون تأخير، مشددة على الالتزام بالإشراف اليومي وانتظام دخول الطلاب صباحًا وخروجهم في نهاية اليوم الدراسي، مع تهيئة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تضمن حسن سير واستقرار الدراسة.

كما أكدت أهمية الانضباط المدرسي والمحافظة على نظافة الفصول والساحات، وغرس روح الانتماء لدى الطلاب، مشيرة إلى أن المدرسة هي بيتهم الثاني ويجب الحفاظ عليها.

وشددت على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة باعتبارها ركيزة أساسية لصقل مواهب الطلاب وبناء شخصياتهم، ووجّهت بتضافر الجهود وتنسيق العمل بين جميع الأطراف لتوفير المناخ المناسب أمام الطلاب وتحفيزهم على التعلم والابتكار.

وفي ختام جولتها، التقت الدكتورة همت أبو كيلة بعدد من أولياء الأمور، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة على تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءتها لبناء جيل مسلح بالعلم قادر على الإبداع والابتكار.

وأوضحت أن تسليم الكتب في الموعد والانضباط المدرسي هما رسائل اطمئنان لانطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد، تحت شعار "بالتزامنا وانضباطنا.. نبني جيلًا مسلحًا بالعلم".

