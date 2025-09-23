نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة 6 أكتوبر تكرم الصحفي سيد الدكروري بكلية الإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت جامعة 6 أكتوبر احتفالية خاصة نظمتها كلية الإعلام وفنون الاتصال بمناسبة استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد، حيث جرى خلالها تكريم الكاتب الصحفي سيد الدكروري، مسؤول ملف التعليم العالي والبحث العلمي بجريدة دوت الخليج، بدعوة من الدكتورة دينا فاروق أبو زيد، عميدة الكلية.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهاماته المتميزة في مجال الإعلام، خاصة ما يتعلق بتغطية قضايا التعليم العالي والبحث العلمي، وإبراز إنجازات الجامعات المصرية في مختلف المجالات.

الإعلام شريك أساسي

حضر الحفل معالي الدكتور ممدوح مصطفى غريب، رئيس جامعة 6 أكتوبر، الذي أكد في كلمته أن الجامعة تحرص دائمًا على تكريم الشخصيات المؤثرة في المجتمع، وفي مقدمتها الإعلاميون الذين يلتزمون بالمهنية والموضوعية.

وأوضح أن الإعلام يعد شريكًا أساسيًا في دعم مسيرة التعليم ونقل رسائل التطوير للمجتمع، مشيرًا إلى أن تكريم الكاتب الصحفي سيد الدكروري يعكس اعتراف الجامعة بمكانته المتميزة كإعلامي متخصص وصوت داعم لمسيرة التعليم العالي والبحث العلمي. كما شدد على أهمية أن يتعلم الطلاب الجدد من هذه النماذج المضيئة التي تعكس قيم الجدية والالتزام في خدمة الوطن.

رسالة تقدير للطلاب والإعلام

من جانبها، عبّرت الأستاذة الدكتورة دينا فاروق أبو زيد، عميدة كلية الإعلام وفنون الاتصال، عن سعادتها بتنظيم هذا الحفل الجامعي المميز الذي يجمع بين الاحتفاء بالطلاب الجدد وتكريم قامة إعلامية بارزة.

وأكدت أن تكريم الدكروري يرسل رسالة مزدوجة، الأولى للطلاب بأن الإعلام الجاد والملتزم يحظى دائمًا بالتقدير، والثانية للإعلاميين بأن دورهم الحيوي في دعم التعليم والمجتمع يحظى باحترام الوسط الأكاديمي. وأشارت إلى أن الدكروري يمثل نموذجًا يحتذى به في المصداقية والحياد، وهو ما يحتاجه طلاب الإعلام خلال مسيرتهم الدراسية.

وسام فخر واعتزاز

في كلمته، أعرب الكاتب الصحفي سيد الدكروري عن خالص شكره وامتنانه لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن تكريمه في هذا المحفل الطلابي يمثل لحظة اعتزاز خاصة ووسام تقدير يدفعه لمواصلة العطاء.

وأضاف أن الإعلام والتعليم العالي يمثلان معًا جناحين أساسيين لبناء مجتمع متطور، وأن مهمته كصحفي ستظل قائمة على الشفافية والموضوعية في تناول قضايا الجامعات والبحث العلمي. كما وجّه رسالة للطلاب الجدد بضرورة التمسك بالجدية والاجتهاد منذ اليوم الأول في الجامعة، مؤكدًا أن المستقبل يصنعه الالتزام والابتكار.

شراكة بين الإعلام والتعليم

ويؤكد هذا التكريم، الذي جاء ضمن فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد، إدراك جامعة 6 أكتوبر لأهمية الإعلام كشريك فاعل في مسيرة التنمية، ودوره في تعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية والمجتمع.

كما يجسد حرص الجامعة على تقديم نماذج إيجابية أمام طلابها، تعكس قيمة العمل الجاد والالتزام الوطني.

بهذا التكريم، تؤكد جامعة 6 أكتوبر أن مسيرتها التعليمية لا تقتصر على قاعات الدرس فقط، بل تمتد لتشمل بناء جسور مع الإعلام والمجتمع، بما يسهم في تخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور، وتحمل رسالة العلم والإعلام معًا في خدمة الوطن.