أخبار مصرية

محافظ الجيزة بجولة مفاجئة لضبط النظافة والإشغالات بالدقي وبولاق

0 نشر
0 تبليغ

  • محافظ الجيزة بجولة مفاجئة لضبط النظافة والإشغالات بالدقي وبولاق 1/2
  • محافظ الجيزة بجولة مفاجئة لضبط النظافة والإشغالات بالدقي وبولاق 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة بجولة مفاجئة لضبط النظافة والإشغالات بالدقي وبولاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة مفاجئة سيرًا على الأقدام وبمفرده بعدد من شوارع حي بولاق الدكرور للوقوف على مستوى النظافة وحالة الإشغالات ومتابعة مدى تواجد الفرق الميدانية بالأحياء.

وشملت الجولة مناطق ناهيا والمزلقان وكوبري الخشب وأسفل محور الفريق كمال عامر، إلى جانب عدد من الشوارع الحيوية بنطاق احياء بولاق الدكرور والدقي.

وخلال الجولة رصد المحافظ قصورًا في رفع المخلفات والقمامة بعدد من القطاعات فضلًا عن وجود تعديات للمحال التجارية والباعة الجائلين على نهر الطريق.

وقد وجّه المحافظ بسرعة رفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع محل الملاحظات مع تكليف الأجهزة المختصة بمتابعة دورية لضمان عدم تكرارها.

كما قرر إيقاف المقصرين من العاملين بالإشغالات وقطاع النظافة بأحياء بولاق الدكرور والدقي عن العمل وإحالتهم للتحقيق نظرًا لتقصيرهم في الأعمال المكلفين بها.

كما كلف المحافظ رئيس حي بولاق الدكرور بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى لرفع كفاءة الموقع الكائن أسفل محور الفريق كمال عامر تمهيدًا لإقامة سوق حضاري منظم، إلى جانب تركيب بلاط إنترلوك بالمكان لضمان عدم إعاقة حركة سير المواطنين وتحسين المظهر الحضاري.

وخاطب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز قائلًا: "هتلاقوني في أي وقت نازل الشارع لوحدي عشان أشوف بنفسي مستوى الأداء على أرض الواقع ومش هتساهل مع أي تقصير في خدمة المواطن."
وأكد محافظ الجيزة أن جولاته المفاجئة ستتواصل للمتابعة الميدانية المباشرة لأداء الأحياء ورصد شكاوى المواطنين.

IMG-20250922-WA0083
IMG-20250922-WA0083
IMG-20250922-WA0084
IMG-20250922-WA0084
IMG-20250922-WA0088
IMG-20250922-WA0088
IMG-20250922-WA0086
IMG-20250922-WA0086
IMG-20250922-WA0085
IMG-20250922-WA0085
IMG-20250922-WA0087
IMG-20250922-WA0087
IMG-20250922-WA0089
IMG-20250922-WA0089
IMG-20250922-WA0082
IMG-20250922-WA0082
IMG-20250922-WA0081
IMG-20250922-WA0081
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا