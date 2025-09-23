نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة بجولة مفاجئة لضبط النظافة والإشغالات بالدقي وبولاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة مفاجئة سيرًا على الأقدام وبمفرده بعدد من شوارع حي بولاق الدكرور للوقوف على مستوى النظافة وحالة الإشغالات ومتابعة مدى تواجد الفرق الميدانية بالأحياء.

وشملت الجولة مناطق ناهيا والمزلقان وكوبري الخشب وأسفل محور الفريق كمال عامر، إلى جانب عدد من الشوارع الحيوية بنطاق احياء بولاق الدكرور والدقي.

وخلال الجولة رصد المحافظ قصورًا في رفع المخلفات والقمامة بعدد من القطاعات فضلًا عن وجود تعديات للمحال التجارية والباعة الجائلين على نهر الطريق.

وقد وجّه المحافظ بسرعة رفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع محل الملاحظات مع تكليف الأجهزة المختصة بمتابعة دورية لضمان عدم تكرارها.

كما قرر إيقاف المقصرين من العاملين بالإشغالات وقطاع النظافة بأحياء بولاق الدكرور والدقي عن العمل وإحالتهم للتحقيق نظرًا لتقصيرهم في الأعمال المكلفين بها.

كما كلف المحافظ رئيس حي بولاق الدكرور بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى لرفع كفاءة الموقع الكائن أسفل محور الفريق كمال عامر تمهيدًا لإقامة سوق حضاري منظم، إلى جانب تركيب بلاط إنترلوك بالمكان لضمان عدم إعاقة حركة سير المواطنين وتحسين المظهر الحضاري.

وخاطب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز قائلًا: "هتلاقوني في أي وقت نازل الشارع لوحدي عشان أشوف بنفسي مستوى الأداء على أرض الواقع ومش هتساهل مع أي تقصير في خدمة المواطن."

وأكد محافظ الجيزة أن جولاته المفاجئة ستتواصل للمتابعة الميدانية المباشرة لأداء الأحياء ورصد شكاوى المواطنين.

