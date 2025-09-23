نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الشيوخ يستقبل الأعضاء الجدد للفصل التشريعي الثاني وسط ترقب قرار رئاسي بتعيين 100 عضو بينهم 10% للمرأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء الأعضاء المنتخبين للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، لاستخراج بطاقات العضوية وحضور حفل الاستقبال الرسمي بمقر المجلس في شارع القصر العيني.

يتم اليوم استقبال أعضاء قطاعات القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا، وغدًا الأربعاء يتم استقبال أعضاء الصعيد وغرب الدلتا.

ترقب سياسي لتعيينات رئاسية جديدة

تتجه الأنظار إلى قرار رئيس الجمهورية المنتظر بشأن تعيين 100 عضو جديد لاستكمال تشكيل المجلس، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 200 مرشح بنظامي القائمة والفردي.

وبذلك يكتمل نصاب المجلس وفقًا للقانون المكون من 300 عضو، ثلثان بالانتخاب وثلث بالتعيين.

القيد الفاصل: أداء اليمين الدستورية

أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن العضوية لا تُمارس إلا بعد أداء اليمين الدستورية بالنص الكامل ودون انتقاص، موضحًا أن كارنيه العضوية يعد إثباتًا للفوز فقط، بينما مزاولة المهام البرلمانية تبدأ بعد القسم.

كما أشار إلى أن محكمة النقض هي الجهة المختصة بالفصل في صحة العضوية، وأن الأعضاء يتمتعون بالحصانة الإجرائية فور اكتسابهم العضوية.

اختصاصات مجلس الشيوخ

يُعد مجلس الشيوخ بيت الخبرة التشريعي الثاني للدولة، حيث يختص بـ:

دراسة وتوسيع دعائم الديمقراطية وتعميق النظام السياسي.

إبداء الرأي في تعديل الدستور والخطة العامة للتنمية.

النظر في المعاهدات الدولية الخاصة بالسلام والسيادة.

إبداء الرأي في مشروعات القوانين المكملة للدستور التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

بحث القضايا العامة والسياسات العربية والخارجية بناءً على تكليف رئاسي.

بهذا يبدأ مجلس الشيوخ فصله التشريعي الثاني بخطوات تنظيمية مهمة، فيما يترقب المشهد السياسي صدور القرار الرئاسي بالتعيينات الجديدة لضمان تمثيل شامل يرسخ لدور المجلس في دعم الديمقراطية وصنع السياسات العامة.