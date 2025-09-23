نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داخل منزله.. أول صور لـ علاء عبد الفتاح بعد العفو الرئاسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت منى سيف، شقيقة الناشط المصري علاء عبد الفتاح، صورًا لشقيقها بعد ساعات من الإفراج عنه بموجب العفو الرئاسي الصادر أمس. وكتبت منى على حسابها على فيسبوك: «الصورة اللي طلبتها»، في إشارة إلى وجود علاء في منزله برفقة والدته الدكتورة ليلي سويف.

وظهرت علامات البهجة والسرور على وجه علاء ووالدته وشقيقته، بعد سنوات من الاحتجاز، فيما أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه يعكس اتجاهًا لتعزيز العدالة واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

يشمل قرار العفو تنفيذ باقي مدة العقوبة على عدد من المحكوم عليهم، من بينهم سعيد مجلي الضو عليوة وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني وولاء جمال سعد محمد وعلاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، إضافة إلى آخرين.

جاء هذا القرار بعد اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية، وتزامن مع رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب بقرار قضائي سابق، ليصبح حرًا ويتمكن من العودة إلى أسرته في القاهرة.