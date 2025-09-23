نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يستقبل رئيس رواندا في زيارة رسمية لتعزيز التعاون الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، بقصر الاتحادية، بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

وتأتي الزيارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر ورواندا

تركز المحادثات بين الرئيس السيسي ورئيس رواندا على دعم الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وكيغالي، وتعميق التعاون في المجالات الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين وتعزيز التفاهم المشترك.

دفع التعاون الاقتصادي والتجاري

تأتي زيارة رئيس رواندا في وقت يسعى فيه البلدان لتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة في المشروعات التنموية والبنية التحتية، بما يعزز الروابط الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة في البلدين.