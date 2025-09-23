نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت جامعة حلوان، حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامى مع بداية العام الجامعي الجديد، في أجواء مفعمة بالحماس والتفاؤل، حيث شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والمجالس النيابية، ومحافظ القاهرة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حفل الاستقبال، الذي قام بتنظيمه اتحاد طلاب جامعة حلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر والإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وخلال فعاليات الحفل تحدث الدكتور أشرف صبحي للشباب قائلًا: يسعدني ويشرفني أن أكون اليوم بين أبنائي وبناتي من طلاب جامعة حلوان، في هذه المناسبة العزيزة التي نحتفل فيها بانطلاق عام دراسي جديد، يحمل في طياته الأمل والطموح والعمل الجاد، أتوجه بخالص الشكر والتقدير للجامعة على دعوتها الكريمة، وعلى تنظيم هذه الاحتفالية التي تعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة والجامعات المصرية في دعم شباب الوطن وتمكينهم، وأكد إن شباب مصر هم الطاقة الحقيقية التي نعتمد عليها في بناء المستقبل، وقال لهم أنتم اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من حياتكم العلمية والمهنية، فكونوا على قدر المسؤولية، وواصلوا السعي والاجتهاد لتكونوا عناصر فاعلة في نهضة وطنكم، ودعا وزير الشباب والرياضة الشباب جميعًا للوقوف خلف مصر، ودعم قيادتها السياسية الحكيمة، والمشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية والبناء، وأكد لهم أن الوطن ينتظر منهم الكثير، لأنهم قادرون على تحقيق الإنجاز والتميز.

وفي كلمته قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والمجالس النيابية مؤكدًا أن الجامعة، منصة العلم والمعرفة، ونحن نلتقي لنؤكد أن التعليم هو حجر الأساس في بناء الأوطان، وأن شباب مصر هم الرصيد الحقيقي الذي نعوّل عليه في تحقيق التنمية الشاملة، فهم الأمل والمستقبل، وهم القوة التي يدعمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانًا منه بدورهم المحوري في نهضة الوطن.

وإشار إلى إن الاستثمار في البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو استثمار حقيقي في مستقبل مصر، وفي عقول أبنائها القادرة على الابتكار والتطوير. والجامعة ليست مجرد مكان للدراسة، بل هي مدرسة لتعلم العمل الوطني، وتشكيل الشخصية، وغرس قيم الانتماء والمسؤولية، وأشار أننا نؤكد اليوم على أهمية احترام القانون، فهو الضامن لاستقرار المجتمع وتقدمه، وهو الأساس الذي تُبنى عليه دولة المؤسسات، وأوضح أنه ورغم التحديات التي واجهتها مصر، فإن سياستها الحكيمة استطاعت أن تحول هذه التحديات إلى فرص، وأن تمضي بثبات في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، تُعيد رسم ملامح المستقبل وتفتح آفاقًا جديدة للأجيال القادمة، وقال للشباب: فلنكن جميعًا على قدر المسؤولية، ولنجعل من هذا العام الدراسي نقطة انطلاق نحو التميز، والإبداع، والمشاركة الفاعلة في بناء وطننا الغالي.

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في كلمته:"إننا نفتخر جميعًا بالدعم غير المسبوق الذي يقدمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعليم والبحث العلمي والشباب، ونؤكد أن جامعة حلوان ستظل دائمًا بيتًا للعلم والمعرفة، ومصنعًا للعقول المبدعة القادرة على خدمة وطنها والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأدعو أبناءنا الطلاب إلى استثمار سنوات الدراسة الجامعية في تحصيل العلم، والمشاركة الإيجابية في الأنشطة الطلابية، وغرس قيم الانتماء والعمل الجاد.".

وقال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة للطلاب أن الجامعة ليست مجرد سنوات للدراسة بل هي فرصة حقيقية لصقل شخصيتكم، وتنمية قدراتكم واكتساب مهارات جديدة تؤهلكم لتكونوا قادة المستقبل ورواد التغيير، وادعوكم لأن تجعلوا من الجامعة بيتًا للعلم والإبداع ومن قاعاتها منطلقًا للبحث والمعرفة ومن أنشطتها مجالًا لبناء مهاراتكم القيادية والإبداعية. كما أؤكد لكم أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب لأنكم الثروة الحقيقية لمصر، وأن محافظة القاهرة على أتم الاستعداد للتعاون مع جامعة حلوان في مختلف الأنشطة والمبادرات التي من شأنها خدمة المجتمع وتنمية قدرات الطلاب ودعم أفكارهم الابتكارية.

عقد الحفل بحضور الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور محمد حلمي الأستاذ بكلية الهندسة بالمطرية ورائد أسرة من أجل مصر، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذة فريدة هاشم أمين الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

تضمن الحفل عروض فنية متنوعة، أبرزها عرض كورال كلية التربية الموسيقية الذي قدم مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية، كما شهد الحفل الذي عقد بملعب الجامعة مشاركة مميزة من الفنان فارس قطرية، والنجم أحمد جمال، والفنانة كنزي، الذين قدموا باقة من أغانيهم المحبوبة وسط أجواء احتفالية مبهجة.