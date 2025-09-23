نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب السيول والأمطار في الخريف.. ما هو منخفض السودان الذي يُغير حالة الطقس في مصر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع انتهاء فصل الصيف يوم الأحد الماضي، واستقبال فصل الخريف 2025 يوم الاثنين 22 سبتمبر، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وأكدت الأرصاد أن مناخ الخريف يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة، مع احتمالية ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من الفصل.

وحذرت الهيئة من تكوّن شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.

منخفض السودان الموسمي وتأثيره على مصر

أوضحت الخرائط الجوية أن فصل الخريف يشهد أحيانًا حالات عدم استقرار جوي نتيجة انخفاض درجات الحرارة في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكوّن السحب والعواصف الرعدية المصحوبة بنشاط قوي للرياح الهابطة.

ويؤثر امتداد منخفض السودان الموسمي على جنوب البلاد، البحر الأحمر، وجنوب سيناء، مسبّبًا سقوط أمطار قد تكون غزيرة أحيانًا، مع احتمالية تشكّل سيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب مصر.

وينشأ منخفض السودان نتيجة لصعود الهواء عبر تيارات الحمل الناتجة عن التسخين العالي لسطح الأرض، مما يؤدي إلى انخفاض الضغط الجوي في شرق وجنوب السودان والحبشة.

خصائص منخفض السودان

منخفض غير حركي ولكنه امتدادي، يمتد أحيانًا شمالًا ليصل إلى بلاد الشام وأوروبا.

يُعرف بعدة أسماء: المنخفض الجوي الإثيوبي، منخفض الحبشة الجوي، منخفض البحر الأحمر.

يشكل أحد أهم العوامل المؤثرة في الأمطار الغزيرة والسيول الموسمية في جنوب وشرق مصر خلال الخريف.