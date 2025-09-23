نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الري" تنجح في إدارة موسم أقصى الاحتياجات المائية 2025 دون أزمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الموارد المائية والري نجاحها في اجتياز موسم أقصى الاحتياجات المائية للعام 2025 دون أزمات، بعدما تمكنت من تأمين كافة احتياجات الدولة المصرية من المياه سواء للشرب أو الزراعة أو الصناعة، وذلك بفضل خطة محكمة وتنسيق كامل بين أجهزة الوزارة والجهات المعنية.

وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن ما تحقق هذا العام يُعد إنجازًا مهمًا يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من العاملين بالوزارة، مشيدًا بتفانيهم وعملهم المتواصل بروح وطنية عالية، قائلًا: “العاملون بالوزارة هم الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة المائية ونموذج مشرف للإخلاص والانضباط”.

توفير كميات المياه اللازمة



وأشار الوزير إلى أن أجهزة الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على ضمان توفير كميات المياه اللازمة بجميع الأغراض، وتوفير المناسيب التشغيلية لمحطات مياه الشرب التي تتولى وزارة الإسكان من خلالها توصيل المياه للمواطنين، إضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الزراعة بما يضمن الاستخدام الأمثل للمياه وتعزيز الأمن الغذائي.

مجهودات متواصلة في مشروعات التطوير والتحديث



وأوضح سويلم أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة في مشروعات التطوير والتحديث، من بينها التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية لإدارة الموارد المائية، بما يتماشى مع خطط الدولة في التنمية المستدامة، فضلًا عن مواصلة الجهود في مواجهة التعديات على المجاري المائية بما يضمن استمرار تدفق المياه دون معوقات.

واختتم وزير الموارد المائية والري بتوجيه الشكر للمصالح والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في تحديث منظومتها وتطوير قدراتها بما يتناسب مع المتغيرات العالمية ويخدم مصالح المواطن المصري.

