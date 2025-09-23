نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان مدرسة جديدة ببلبيس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يفتتح الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم مدرسة فوزي السيد الدهشوري للتعليم الأساسي بقرية انشاص الرمل التابعة لإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية.
ويأتي افتتاح المدرسة في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب بما يواكب التطوير المستمر في العملية التعليمية.