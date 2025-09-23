نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور: يشهد توقيع تجديد بروتوكول تعاون بين جامعة المستقبل وجامعة كورك الأيرلندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين جامعة المستقبل وجامعة كورك الأيرلندية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وقع البروتوكول الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، والدكتور جون أوهالان رئيس جامعة كورك الأيرلندية، بحضور الدكتور برندان جريفن عميد كلية الصيدلة بجامعة كورك، والدكتور مايكل مرفي الرئيس السابق لجامعة كورك، والدكتور كمال صبرة أستاذ بجامعة كورك الأيرلندية.

درجات مزدوجة وتبادل أكاديمي

بموجب البروتوكول، سيستمر منح درجات علمية مزدوجة لطلاب كلية الصيدلة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، إلى جانب تكثيف برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، وزيادة التعاون البحثي والعلمي بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز الشراكة الأكاديمية، ودعم الخبرات العملية والبحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

التوسع في منظومة التعليم العالي

وخلال كلمته، استعرض الدكتور أيمن عاشور حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال إنشاء جامعات جديدة، أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو توقيع اتفاقيات لمنح درجات مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة. وأكد الوزير أن منظومة التعليم العالي المصرية تتميز بتعدد روافدها ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، فضلًا عن الأفرع الدولية، بما يتيح مسارات تعليمية متنوعة تستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

التدويل كركيزة استراتيجية

وأكد وزير التعليم العالي أن التدويل في مصر يهدف إلى زيادة فرص الإتاحة، ورفع جودة التعليم، وتوفير عوائد مجتمعية واضحة، مشيرًا إلى حرص الدولة على الانفتاح على التعاون الأكاديمي والبحثي مع مختلف دول العالم، وتطوير برامج تدويل التعليم في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

مصر منصة تعليمية جاذبة

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على الرؤية الشاملة للدولة، التي تستهدف جعل مصر منصة تعليمية إقليمية جاذبة، ووجهة رئيسية للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي.