أكثر من 40 شخصية إعلامية وفنية تضيء احتفالية كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء احتفالية متميزة، نظمت كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة 6 أكتوبر حفل استقبال طلابها الجدد، بمشاركة واسعة من أكثر من أربعين شخصية بارزة في مجالات الإعلام والفن والإبداع.

وجاءت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أحمد زكي بدر رئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس الجامعة، الدكتورة إيمان العزيزي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ياسر دكروري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

كلمات ترحيب وتكريم

افتتح الحفل بكلمة رئيس الجامعة الدكتور ممدوح غراب الذي رحب بالطلاب الجدد والضيوف، مؤكدًا أن كلية الإعلام تمثل إحدى الدعائم الأكاديمية المتميزة داخل الجامعة، وأنها تسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا. وأعقب ذلك تكريمه بدرع الكلية تقديرًا لجهوده ودعمه المتواصل.

من جانبها، ألقت الدكتورة دينا فاروق أبو زيد عميدة الكلية كلمة أكدت خلالها أهمية المرحلة الجامعية في تكوين شخصية الطالب وصقل مهاراته العملية والعلمية، داعية الطلاب إلى استثمار كل الفرص التي توفرها الجامعة من أجل تحقيق التميز والريادة في سوق العمل. كما وجهت الشكر للشخصيات الإعلامية والفنية المشاركة التي أضفت على الحفل قيمة خاصة ورسالة دعم للطلاب الجدد.

حضور بارز من الإعلام والفن

شهدت الاحتفالية حضور نخبة من رموز الفن، بينهم الفنان الكبير أحمد سلامة، والممثلة والمخرجة منة تيسير، والفنان والروائي شريف حافظ، والفنان وائل عبد العزيز، إلى جانب مشاركة المطربة الشابة فريدة عبيد التي ساهمت بفقرات فنية مبهجة.

وفي مجال الإعلام الرسمي، حضر عدد من المستشارين والمسؤولين، منهم الأستاذ عبد العظيم صدقي المستشار الإعلامي الأسبق لوزير الطيران ومحافظ القاهرة، والأستاذ محمد البنان مدير الإعلام بصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، والأستاذة رانيا لاشين مستشار نقيب الإعلاميين لشئون الإعلام الإلكتروني.

أما الصحافة فشهدت حضور نخبة من كبار الكتاب ورؤساء التحرير ومديري التحرير، من بينهم الأستاذ مودي الحكيم الكاتب والناشر ورئيس تحرير مجلة 24Hours، والأستاذة صفاء نوار رئيس تحرير موقع صدى البلد جامعات، والأستاذ محسن سميكة رئيس تحرير موقع «الموقع»، والأستاذ محمد الشرقاوي نائب رئيس تحرير روزاليوسف، والأستاذ صلاح شرابي نائب رئيس تحرير الوفد، والأستاذ محمد الصايم مدير تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير موقع السبورة، والأستاذة نيفين شحاتة مدير تحرير الأهرام، والأستاذ فتحي أبو الحمد مدير تحرير الجمهورية، والأستاذ أيمن صقر مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى جانب مجموعة من الصحفيين البارزين في ملف التعليم العالي مثل الأستاذ سيد الدكروري (جريدة دوت الخليج)، والأستاذة مروة حمدي (جريدة فيتو)، والأستاذ أحمد حمدي (القاهرة 24)، والدكتور محمد شعبان حسن (مجلة الشباب بالأهرام).

كما حضر الحفل من الإعلاميين الكبار د. نادية النشار رئيسة شبكة الشباب والرياضة، والأستاذة ألفت مصطفى كبير مقدمي البرامج بالإذاعة المصرية، والإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، والمخرج حمدي متولي وكيل وزارة الإعلام ورئيس الإدارة المركزية السابق بماسبيرو، والإعلامي أحمد الهواري رئيس تحرير منصة «إيجي بودكاست»، إلى جانب الإعلامي عز الأطروش رئيس تحرير قناة الشمس الفضائية، والمذيع الكبير عصمت سالم، والمخرج محمد فوزي، والإعلامي عبد البصير حسن مراسل بي بي سي عربي، والإعلامية نهال طايل، والإعلامية حبيبة عمر، ود. نجلاء البيومي كبير مقدمي البرامج بالتلفزيون المصري.

فقرات موسيقية وجولات تعريفية

تخلل الحفل فقرة موسيقية قدمها الفنان أحمد إبراهيم على الجيتار، بمشاركة المطربة الشابة فريدة عبيد، إلى جانب فقرة غنائية للطالبة مريم محمد من نادي الموسيقى بالكلية، وهو ما أضفى على الأجواء طابعًا احتفاليًا مبهجًا يعكس روح الشباب والإبداع.

كما نظم طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة والإعلان جولة تعريفية للطلاب الجدد داخل الحرم الجامعي للتعرف على مرافق الجامعة وأنشطتها المختلفة، وهو ما ساهم في تعزيز روح الانتماء وإيجاد بيئة تعليمية تفاعلية.

جاء الحفل نتيجة جهد جماعي شارك فيه أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، من بينهم أ.م.د مروة صبحي، أ.م.د عمرو راضي، د. خلود ماهر، د. إيناس السعيد، د. أحمد عبد المجيد، إلى جانب فريق عمل من المعيدين والطلاب الذين حرصوا على خروج الحفل بأعلى مستوى تنظيمي.

وقد تولى تقديم الحفل الطالبة فرح الحديدي والطالب مصطفى غازي رضوان، في مشهد جسد روح المشاركة الطلابية التي تعكس رسالة الكلية في إعداد كوادر قادرة على التواصل والإبداع.

مثّل الاحتفال هذا العام منصة للتواصل المباشر بين الطلاب الجدد وأجيال من رواد الإعلام والفن، الأمر الذي منح الطلاب دفعة قوية لبداية مشوارهم الجامعي. كما جسد الحفل فلسفة كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر القائمة على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي عبر التواصل مع أبرز الخبرات في مختلف المجالات.