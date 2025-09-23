نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: اليوم آخر فرصة للتقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥، هو الموعد النهائي للتقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس WE ومدرسة تكنولوجيا المعلومات، للالتحاق بالجامعات التكنولوجية للعام الجامعي ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦،

ذلك عبر المنصة الإلكترونية:

https://tansik.it-department.cloud/

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيًا حتى ١٢ رغبة، وفقًا للقواعد المعلنة، على أن يتم القبول طبقًا لترتيب الرغبات والمجموع، وحتى استكمال نسبة ٥٪ من إجمالي الأعداد المقررة بكل جامعة تكنولوجية.