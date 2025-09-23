نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التزام وانضباط في مدارس روض الفرج والساحل مع انطلاقة العام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نفذت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جولة ميدانية موسعة اليوم لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس إدارتي روض الفرج والساحل التعليمية، وذلك مع انطلاق العام الدراسي 2025/2026.



تفاصيل الجولة



استهلت الجولة بزيارة مدرسة التوفيقية الثانوية بنات ومدرسة الشهيد محمود مجدي الإعدادية بنين بإدارة روض الفرج، وكان في استقبالها الدكتور ناصر الجندي مدير عام الإدارة.

تابعت أبو كيلة انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، وتأكدت من تسليم الكتب الدراسية للطلاب منذ اليوم الأول، كما تفقدت قاعات رياض الأطفال، مؤكدة أن هذه المرحلة أساسية في تكوين شخصية الطفل وتنمية مهاراته الاجتماعية والعاطفية والعقلية، بما يهيئه للنجاح في المراحل الدراسية اللاحقة.

وخلال حديثها مع الطالبات، استعرضت مدير المديرية ملامح نظام البكالوريا المصرية الذي يهدف إلى تطوير التعليم الثانوي من خلال مسارات تعليمية متنوعة، وتخفيف الضغط النفسي عن الطلاب، مع التركيز على المهارات والتخصص المبكر وربط المناهج بمتطلبات سوق العمل، إضافة إلى إتاحة فرص إعادة الامتحانات لتحسين المستوى.

وشددت على مجموعة من الضوابط، من أبرزها:

- الالتزام بالزي المدرسي الموحد.

ـ تنفيذ الجدول الدراسي كاملًا وعدم ترك حصص بلا معلم.

ـ تفعيل معامل الحاسب الآلي والمكتبة.

ـ مراعاة معايير الأمن والسلامة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

واستكملت أبو كيلة جولتها بزيارة مدرسة رابعة العدوية الرسمية ومدرسة محمد فريد الرسمية لغات بإدارة الساحل، وكان في استقبالها الدكتورة نجوى ذكي مدير عام الإدارة.

تفاعلت مع الطلاب داخل الفصول، وأكدت أهمية الانضباط والحضور المبكر منذ أول يوم، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

كما شددت على الاهتمام بنظافة المدارس والفصول والحوائط والديسكات، مؤكدة أن البداية الجادة منذ اليوم الأول تبني جيلًا واعيًا قادرًا على مواجهة التحديات، مع تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية لصقل مواهب الطلاب وتعزيز قدراتهم الإبداعية.