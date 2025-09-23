نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر تهنئ المملكة العربية السعودية في ذكرى اليوم الوطني 95 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت مصر، المملكة العربية السعودية الشقيقة فى ذكرى اليوم الوطنى السعودى، متمنية للقيادة والشعب السعودى الشقيق دوام الرخاء والازدهار.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف - فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، إن مصر تؤكد اعتزازها بما يجمعها بالمملكة من روابط أخوة وشراكة راسخة، وتطلعها إلى مواصلة الارتقاء بالتعاون الثنائى فى كل المجالات.

احتفالات اليوم الوطني السعودي 95

استمرت فعاليات اليوم الوطني السعودي 95 خلال شهر سبتمبر، جاءت الاحتفالات هذا العام بين التخفيضات في المحلات على منتجات التجميل والعطور والحقائب تصل إلى 90%، وكذلك العروض على تذاكر الطيران والسيارات، إلى جانب العروض النارية والجوية التي تستعرضها المملكة سنويًا في هذه المناسبة التاريخية العظيمة.

تبدأ اليوم 23 سبتمبر احتفالات اليوم الوطني السعودي 95، لتنطلق وتنير السماء في الـ 9 مساءً، وذلك في عدة مدن رئيسية، وعن مدينة جدة من المقرر أن تحتضن عروضها في جدة آرت بروميناد، نادي اليخوت، للاستمتاع بالعروض النارية التي ستزين السماء لمدة 7 دقائق، بالإضافة إلى الموسيقى والأغاني.