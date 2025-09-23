نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر ينعى "الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ" مفتي السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يتقدم شيخ الأزهر الشريف أ.د أحمد الطيب، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة، وذلك بعد مسيرة في مشوار نشر العلم والفتوى وعلوم الشريعة.

والأزهر إذ ينعى الفقيد الراحل؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته وطلابه، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».