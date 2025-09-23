نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال عوض توجه جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتنفيذ منظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات بمدينة دهب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بضرورة الرفع الفورى لتراكمات المخلفات بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، كما وجهت سيادتها بإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمدينة ذات الطابع السياحي المميز والتى تعد واجهة عالمية لمصر، ويفد إليها السائحون من مختلف دول العالم، مما يتطلب الاهتمام بمنظومة إدارة المخلفات بما يعكس الوجه الحضاري للمدينة.

كما وجّهت الدكتورة منال عوض بالحد من ظاهرة التجمعات العشوائية بالموقع للعاملين غير الرسميين في منظومة إدارة المخلفات وتقنين أوضاعهم لتنظيم سير العمل بالمنظومة، وكذلك وضع مدينة دهب فى أولويات تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال لمحافظة جنوب سيناء في جولة تفقدية لمتابعة آخر مستجدات المشروعات البيئية وأعمال التطوير بها، حيث استهلت جولتها التفقدية مع اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بزيارة مدينة دهب وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء.

وشددت د. منال عوض بتوفيق الأوضاع البيئية للموقع من خلال تكثيف الاهتمام بمنظومة جمع والفرز وتدوير المخلفات، والتنسيق بين رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات ورئيس مدينة دهب لتنفيذ محطة وسيطة لتنظيم عملية جمع وفرز المخلفات بطريقة بيئية آمنة، ومصنعا لتدوير المخلفات، للقضاء على تراكمات المخلفات والتقليل من المرفوضات قدر الإمكان، حيث تولد المدينة من ١٢ إلى ١٥ طن مخلفات يوميا تصل في أوقات الذروة إلى ٢٠ طن يومي مما يتطلب وجود خط فرز لتيسير تدوير المخلفات والتخلص منها.

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على البيئة في المدن السياحية، مشيرًا إلى أن مدينة دهب بما تحمله من مكانة عالمية تستحق أن تكون نموذجًا يحتذى به في الإدارة المتكاملة للمخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري أمام الزوار من مختلف الجنسيات.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تعمل على تذليل أي عقبات أمام تنفيذ مشروعات البنية البيئية، بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، مشيرًا إلى أن خطة إنشاء محطة فرز ومصنع تدوير بدهب ستسهم في تقليل حجم المخلفات بصورة كبيرة، وتحويلها إلى موارد اقتصادية وفرص عمل جديدة للشباب، فضلًا عن الحفاظ على نقاء البيئة البحرية والشواطئ التي تشتهر بها دهب عالميًا.