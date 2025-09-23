نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى الناس والبنك المصري لتنمية الصادرات يجددان شراكتهما لدعم المرضى وتدريب طلبة التمريض في المقال التالي

في إطار التزامهما المستمر بالمسؤولية المجتمعية ودعم القطاع الصحي، أعلنت مستشفى الناس عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع البنك المصري لتنمية الصادرات، بهدف تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتطوير مهارات طلبة الامتياز بكليات التمريض في الجامعات المصرية.

استمرار مسيرة الدعم والتعاون

يأتي توقيع البروتوكول الجديد استكمالًا لجهود البنك خلال السنوات الماضية في دعم مستشفى الناس بالتبرعات والمبادرات المجتمعية، وهو ما يعكس التزامه بتعزيز جودة الرعاية الصحية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

دعم المرضى وبرامج تدريبية متخصصة

يركز التعاون الجديد على تقديم دعم مباشر لمرضى المستشفى، وخاصة الأطفال، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية متخصصة لطلبة الامتياز بكليات التمريض، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

إشادة وشكر متبادل

أعربت ريهام الصايغ، الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمستشفى الناس، عن تقديرها العميق للبنك المصري لتنمية الصادرات، موجهة شكرًا خاصًا للأستاذة غادة أنيس، مديرة المسؤولية المجتمعية بالبنك، على دورها المتميز في تعزيز هذه الشراكة.

التزام متواصل لتحقيق الأثر المجتمعي

أكد الطرفان خلال حفل التوقيع حرصهما على مواصلة التعاون والعمل المشترك، بما يضمن تحقيق المزيد من النجاحات التي تُحدث فارقًا حقيقيًا في حياة المرضى، وتدعم تنمية مهارات الكوادر التمريضية الشابة.