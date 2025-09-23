أخبار مصرية

غدًا الأربعاء.. ندوة في نقابة الصحفيين حول حقوق الحيوان

0 نشر
0 تبليغ

غدًا الأربعاء.. ندوة في نقابة الصحفيين حول حقوق الحيوان

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا الأربعاء.. ندوة في نقابة الصحفيين حول حقوق الحيوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان "حقوق الحيوان والثقافة المجتمعية وتفعيل القانون"، وذلك غدًا الأربعاء 24 سبتمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً، بقاعة طه حسين في الدور الرابع.

يشارك في الندوة عدد من المهتمين بحقوق الحيوان، من بينهم د. منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، وبراء المطيعي، مدير البرامج العلمية بالبرنامج العام في الإذاعة المصرية.

ويدير الندوة الكاتب الصحفي أشرف حمودة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا