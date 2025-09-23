نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في عدد من الجامعات المصرية.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
الدكتور عز الدين حسيني سليمان جاد، نائبًا لرئيس جامعة السويس لشؤون التعليم والطلاب.
الدكتور أشرف محمد موسى حسن، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون التعليم والطلاب.
الدكتور عصام أحمد علي أحمد، عميدًا لكلية هندسة البترول والتعدين – جامعة السويس.
الدكتور لمياء مصطفى مصطفى محمد، عميدًا لكلية السياحة والفنادق – جامعة مطروح.
الدكتور عبدالعزيز إبراهيم أحمد سليم، عميدًا لكلية التربية – جامعة دمنهور.
الدكتور عماد سمير محمود علي، عميدًا لكلية علوم الرياضة – جامعة أسيوط.