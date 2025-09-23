نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معهد تيودور بلهارس للأبحاث ينظم ورشة عمل "جراحات المناظير المتقدمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود الدولة لدعم التدريب الطبي المستمر ورفع كفاءة الكوادر الصحية، نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث فعاليات ورشة عمل جراحات المناظير المتقدمة في نسختها الثامنة، ضمن سلسلة "Meet & Ask the Expert"، وذلك برعاية جمعية الجراحين المصرية.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الورش تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لتعزيز البحث العلمي التطبيقي والتدريب العملي، مضيفًا أنها نموذج مثالي للشراكة بين المعاهد البحثية والجمعيات العلمية الكبرى. وشدد على أن دعم هذه الأنشطة ينطلق من المسئولية المشتركة لبناء قدرات الأطباء المصريين وتأهيلهم وفق أحدث ما توصلت إليه العلوم الطبية عالميًا، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية.

رؤية معهد تيودور بلهارس

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعزيز، القائم بأعمال مدير المعهد، أن تنظيم الورشة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتحويل المعهد إلى مركز إقليمي معتمد للتميز والتدريب في جراحات الكبد والجهاز الهضمي والأورام والمناظير الدقيقة. وأضاف أن المعهد يمتلك بنية تحتية متطورة تشمل خمس غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة، ما يتيح بيئة مثالية للتدريب العملي التفاعلي. وأكد أن دور المعهد لا يقتصر على الجانب العلاجي فقط، بل يمتد إلى إعداد جيل جديد من الجراحين القادرين على التعامل مع الحالات المعقدة ومواكبة التطورات العالمية.

جلسات الورشة العلمية

وجاءت الورشة كإحدى الفعاليات التمهيدية للمؤتمر السنوي الثالث والأربعين للجمعية المصرية للجراحين، وركزت على نقل أحدث الخبرات في مجال الجراحات الدقيقة للأطباء من مختلف الجامعات والمحافظات. وتضمن البرنامج أربع جلسات علمية مكثفة شملت بثًا مباشرًا لعمليات جراحية من غرف العمليات بالمعهد، حيث قدم د. أحمد شكري عملية استكشاف القنوات المرارية بالمنظار (CBD Exploration)، وعرض د. أحمد عبد العزيز جراحة نيسن لتصحيح الارتجاع بالمنظار (Nissen Fundoplication)، وقدم د. هشام المليجي عملية إصلاح الفتق الإربي بالمنظار (TAPP Inguinal Hernia)، فيما استعرض د. محمد زيدان استئصال الغدة الدرقية بالمنظار عبر الفم (TOETVA). وأشرف على التنظيم كل من د. أحمد عبدالعزيز، ود. محمد سعيد رئيس شعبة البحوث الإكلينيكية الجراحية، ود. هشام المليجي رئيس قسم الجراحة العامة.

مشاركة واسعة وتفاعل حي

شهدت الورشة مشاركة واسعة من كبار أساتذة الجراحة وأعضاء الجمعية المصرية للجراحين، إضافة إلى حضور مكثف من الأطباء العاملين بالمستشفيات والجامعات المصرية. وأتاحت الجلسات التفاعلية فرصة فريدة لطرح الأسئلة المباشرة على الخبراء، إلى جانب الاطلاع على أحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة عالميًا في هذا التخصص الدقيق.

نتائج وتوصيات

وفي ختام الفعاليات، أعرب المشاركون عن رضاهم الكامل لما حققته الورشة من أهداف علمية وتدريبية، مؤكدين أهميتها في تطوير مهاراتهم الجراحية وتعزيز قدراتهم العملية، ومعربين عن تطلعهم للمشاركة في فعاليات مستقبلية مماثلة تواكب التطور العلمي السريع.