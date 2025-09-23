نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الدلتا التكنولوجية تعزز البحث العلمي والإبتكار من خلال حلقات علمية متخصصة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تستمر جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور السيد عبدالعظيم العجوز في تنظيم سلسلة من الحلقات العلمية ضمن أنشطة الدراسات العليا، تحت إشراف الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الصاوي عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور عمرو عبد الهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمى وتشجيع الابتكار في المجالات التكنولوجية الحديثة.

كانت الحلقة العلمية بعنوان "محاكاة نظام إدارة حراري لبطاريات السيارات الكهربية" ألقاها المهندس عبدالله محيي المعيد بقسم تكنولوجيا الاوتوترونكس

رئيس الجلسة الدكتور عصام مرسي رئيس برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس

ومن جانبه،اكد الدكتور السيد عبدالعظيم العجوز رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي البحث العلمي والابتكار اهتمامًا بالغًا، بإعتبارهما ركيزة أساسية للتنمية الأكاديمية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة محفزة للبحث العلمى والإبتكار.

وأضاف الدكتور العجوز أن هذه الفعاليات تؤكد رسالة الجامعة والتى تتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال التركيز على تقديم حلول علمية متطورة تسهم في مواجهة التحديات الحديثة وتلبية احتياجات المجتمع.