نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يوجه الشكر لسفيرة مصر بكازاخستان،ونائب رئيس البعثة المصرية في أستانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الوفد المرافق له في الزيارة الرسمية إلى جمهورية كازاخستان، بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى سعادة السفيرة ابتسام رخا حسن - سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية كازاخستان؛ وسعادة كريم مزروع - السكرتير الثاني، نائب رئيس البعثة المصرية في أستانا؛ شاكرًا لهما ما أبدياه من جهد فائق، وحسن تقدير، وكفاءة في العمل، واستقبال لائق، وحرص على المصلحة الوطنية؛ طوال مراحل الاستعداد والانعقاد للقمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية التي عقدت في العاصمة أستانا منتصف سبتمبر ٢٠٢٥.

والوزير يرجو لهما دوام التوفيق والسداد.