نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة السنغال بالقاهرة تهدي وزير الأوقاف العدد الأول من مجلتها الصادرة بالعربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهدت سفارة جمهورية السنغال بالقاهرة إلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، نسخة من العدد الأول من المجلة الإخبارية التي تصدرها السفارة باللغة العربية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

وعلى ذلك، أعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره لسفارة السنغال على هذه اللفتة الكريمة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وبالتقارب الكبير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس باسيرو ديوماي فاي، والتعاون المتنامي في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص وزارة الأوقاف على مد جسور التعاون الثقافي والعلمي مع مختلف دول العالم، لا سيما الأشقاء في القارة الإفريقية.

يُذكر أن الوزير شارك في الأمسية الشعرية التي نظمتها سفارة جمهورية السنغال بالقاهرة أواخر مايو ٢٠٢٥، تحت عنوان: "العمرية المصرية والبكرية السنغالية"، بمناسبة مرور ٦٥ عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والسنغال، بحضور الدكتور كيموكو دياكيتي - سفير السنغال لدى القاهرة؛ وذلك بقاعة الفسطاط بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة.