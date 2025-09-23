نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قادة وخبراء من مختلف القطاعات يجتمعون بجامعة أسلسكا لصياغة رؤية جديدة للتعليم التنفيذي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت وحدة التعليم التنفيذي بجامعة أسلسكا اجتماعها الثاني لمجلسها الاستشاري داخل الحرم الجامعي، بمشاركة نخبة من كبار القادة والخبراء من مختلف القطاعات، وذلك بهدف تعزيز التوجيه الاستراتيجي وتطوير البرامج التعليمية التنفيذية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.

شخصيات بارزة على طاولة النقاش

شهد الاجتماع حضور شخصيات قيادية مرموقة، جاء في مقدمتهم: كريم الحناوي، الرئيس التنفيذي والأمين العام لجامعة أسلسكا، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولميس نجم، مستشارة المسؤولية الاجتماعية للشركات. كما شارك أيضًا ملاك البابا نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا، وعبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، وياسمين هلال عضو مجلس إدارة كلية التعليم التنفيذي بالجامعة، إلى جانب هدير شلبي المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر.

كما حضر من الجامعة كل من حلمي همامي عميد كلية إدارة الأعمال، وحازم عبد العظيم عميد كلية الحاسبات، ووائل فرج مدير أول للتعليم التنفيذي، إضافة إلى محمد شلباية الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وطارق كامل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر والسودان.

مناقشة الرؤية الاستراتيجية

ركز الاجتماع على بحث الرؤية الاستراتيجية لوحدة التعليم التنفيذي بالجامعة، وتقييم البرامج الحالية، مع تقديم مقترحات حول سبل تطويرها بما يضمن تلبية المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال. كما ناقش الأعضاء أهمية الحفاظ على جودة البرامج التعليمية وتعزيز دور الجامعة كمركز رائد في إعداد الكوادر التنفيذية.

وتم تبادل وجهات النظر حول أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في مواكبة التطورات العالمية، مع التأكيد على ضرورة اعتماد حلول مبتكرة تمكن القادة من مواجهة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

التحضير لقمة التعليم التنفيذي

تطرق الاجتماع أيضًا إلى التحضيرات الخاصة بـ قمة التعليم التنفيذي التي تنظمها الجامعة يومي السبت والأحد 22 و23 نوفمبر 2025، بمشاركة جميع أعضاء المجلس الاستشاري. وتُعد هذه القمة من أبرز الفعاليات في مجال التعليم التنفيذي بالمنطقة، حيث تهدف إلى تزويد المشاركين بخبرات عملية متقدمة من خلال ورش العمل والعروض التقديمية، فضلًا عن إتاحة فرص واسعة للتواصل المباشر بين القادة وصناع القرار.

أربعة محاور رئيسية للقمة

من المقرر أن تركز القمة على أربعة محاور محورية تمثل أبرز القضايا التي تشغل الساحة التنفيذية والاقتصادية، وهي:

ندرة الكفاءات في القطاعات المختلفة، وأثرها على استدامة المؤسسات. إبراز دور القيادات النسائية في صياغة مستقبل الأعمال. ريادة الأعمال المؤسسية كمدخل لتعزيز الابتكار والنمو. تطور الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على بيئة العمل.

أسلسكا منصة للقيادة والابتكار

من خلال هذا الاجتماع التحضيري والقمة المرتقبة، تواصل جامعة أسلسكا ترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في دعم التعليم التنفيذي وصياغة رؤى مستقبلية، تسهم في إعداد قادة قادرين على مواجهة تحديات العصر وصناعة فرص جديدة للتنمية في مصر والمنطقة.