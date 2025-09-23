نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: لن نقبل المساس بحقوق مصر المائية.. وحل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي: لن نقبل المساس بحقوق مصر المائية.. وحل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام

السيسي: لن نقبل المساس بحقوق مصر المائية.. وحل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله الرئيس الرواندي بول كاجامي بقصر الاتحادية، أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع رواندا في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية التكامل بين دول إفريقيا لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

ملف المياه قضية وجودية لمصر

شدد الرئيس السيسي على أن ملف المياه يمثل قضية وجودية للشعب المصري، في ظل الندرة المائية الشديدة التي تواجهها البلاد، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال المساس بحقوقها المائية. وأوضح أن التعاون في منطقة حوض النيل يجب أن يقوم على التفاهم المشترك وروح الشراكة بعيدًا عن منطق الهيمنة أو الإضرار بمصالح أي طرف.

دعم التنمية في إفريقيا

أشاد الرئيس السيسي بالإنجازات التي حققتها رواندا خلال السنوات الماضية في مجالات المصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر مستعدة لنقل خبراتها إلى رواندا في مجالات الصحة والتعليم وبناء القدرات والتشييد والبناء، بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز رؤية رواندا التنموية 2050.

القضية الفلسطينية في صدارة أولويات مصر

أكد الرئيس السيسي أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة في المباحثات، مشددًا على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وأضاف أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتواصل جهودها لوقف الحرب على غزة وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية.

تعزيز التعاون الإفريقي

أوضح الرئيس السيسي أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون داخل الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن مصر تدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وتثمّن الدور الفاعل الذي تلعبه رواندا في ملف الإصلاح المؤسسي داخل الاتحاد.

شراكات واتفاقيات جديدة

وأشار الرئيس السيسي إلى أن اللقاء شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة، منها: إدارة الموارد المائية، والإسكان، وحماية الاستثمار، والتبادل اللوجستي والتجاري، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر ورواندا.