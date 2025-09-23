نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تحصد 6 كؤوس في المهرجان الرياضي لجامعات الدلتا والقاهرة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز رياضي جديد يعكس تميز طلابها وتفوقهم، حققت جامعة حلوان نجاحًا لافتًا بحصولها على ستة كؤوس في المهرجان الرياضي الثالث لجامعات الدلتا والقاهرة الكبرى، والذي استضافته جامعة بنها خلال الفترة من 14 حتى 17 سبتمبر 2025، بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية.

مكانة رائدة في الأنشطة الرياضية الجامعية

وقد جاءت مشاركة جامعة حلوان لتؤكد مكانتها الرائدة في الأنشطة الرياضية الجامعية، وتبرهن على ما يتمتع به طلابها من مواهب وإمكانات متميزة.

وجاءت هذه المشاركة المتميزة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، حيث حرصت الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والتشجيع لطلابها بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وتمثيل جامعة حلوان بالصورة التي تليق بمكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية.



انعكاس حقيقي لاهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة

ومن جانبه، أكد الدكتور قنديل أن الإنجازات الرياضية التي يحققها طلاب الجامعة ما هي إلا انعكاس حقيقي لاهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة، مشيرًا إلى أن الجامعة تفخر بأبنائها الذين يرفعون اسمها عاليًا في مختلف المحافل الرياضية، وأن هذه النجاحات تعزز مكانة جامعة حلوان كصرح علمي ورياضي رائد يجمع بين التفوق الأكاديمي والتميز في شتى المجالات.

وقد أحرز أبطال جامعة حلوان مراكز متقدمة في مختلف الألعاب، حيث جاء التتويج بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات تنس الطاولة للطلاب عن طريق الطالب محمد أحمد محمد عبد السلام، كما حصد الطالب أحمد محمد عبد الله المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات التنس الأرضي للطلاب.

وعلى مستوى الطالبات، أحرزت الطالبة مارينا حربي المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة الشطرنج، بينما جاءت الطالبة ود عادل جمعة في المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الكروس فيت، وتمكنت طالبات كرة السلة بقيادة الطالبات فريدة كريم وعهد خالد ومي محمد وملك هاني من الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما أحرزت الطالبة رضوى هاني المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات تنس الطاولة للطالبات.

وقد شارك في متابعة اللاعبين والإشراف عليهم خلال البطولة الجهاز الفني المكون من الكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي، الكابتن أحمد عمر، الأستاذة فايقة سمير، والكابتن محمد يسري، الذين بذلوا جهودًا كبيرة مع الطلاب حتى تحقق هذا الإنجاز المشرف.

وقد جاءت مشاركة وفد جامعة حلوان في هذا المهرجان الرياضي تحت الإشراف العام للواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب الدعم المستمر والمتابعة من الإدارة العامة لرعاية الطلاب بقيادة الأستاذة نشوة علي مدير عام الإدارة.