عاجل- كاجامي: نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر.. والشراكة تحقق منفعة متبادلة للشعبين

أحمد جودة - القاهرة

أعرب الرئيس الرواندي بول كاجامي خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، عن تقديره الكبير لمصر حكومةً وشعبًا، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجًا للتعاون الإفريقي المثمر الذي يحقق منفعة متبادلة للشعبين.

إشادة بالتعاون القائم مع مصر

أشاد الرئيس كاجامي بالدعم الذي تقدمه مصر لرواندا في مجالات متعددة، وخاصة الصحة والتعليم وبناء القدرات، مؤكدًا أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز قدرات بلاده ودعم مسيرتها التنموية.

توسيع مجالات الشراكة

أكد الرئيس الرواندي تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون مع مصر في قطاعات جديدة، مثل الاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية، والصناعة، والتجارة. وشدد على أن رواندا ترى في مصر شريكًا استراتيجيًا مهمًا في مسيرة التنمية.

التعاون الإفريقي والإقليمي

أشاد كاجامي بالدور الذي تقوم به مصر في القارة الإفريقية، خاصة في ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، مؤكدًا أن هذا الدور يساهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التكامل الإقليمي. كما أثنى على جهود مصر في دعم قضايا السلم والأمن في منطقة البحيرات العظمى والقرن الإفريقي.

القضية الفلسطينية

أكد الرئيس كاجامي موقف رواندا الداعم لتحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أهمية الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين كخطوة في اتجاه تطبيق حل الدولتين. وأشاد بالجهود المصرية المبذولة لوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

اتفاقيات جديدة

أعرب كاجامي عن تفاؤله بالاتفاقيات الموقعة بين مصر ورواندا في مجالات المياه والإسكان وحماية الاستثمار، مؤكدًا أنها ستفتح المجال لمزيد من الشراكات العملية التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.