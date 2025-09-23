نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الإستثمارية في مدينة البدرشين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروع محطة كهرباء 66 / 220 ك. ف بمدينة البدرشين لتدعيم الدوائر المغذية لمحطات كهرباء بالبدرشين والحوامدية، وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا أعمال وضع طبقة السن بشارع الشوري بداية من شارع عباس عناني حتى كوبري الأوسطي تمهيدا لبدء أعمال الرصف وأعمال تركيب بلاط الأنترلوك لـ 120 شارع بمتفرعات شوارع الشورى وبو سعيد والجمهورية بمدينة البدرشين.

ووجه الشهابي، على رفع الاشغالات والالتزام بخط التنظيم مشددا برفع معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد لنهو أعمال الخطة الاستثمارية.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الزيارة، محمود شنب رئيس مركز البدرشين والمهندس محمد الراوي مدير عام شبكات وسط الجيزة والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالبدرشين والعياط، والمهندس أبو النجا عبد الرحمن المشرف علي المشروعات بمديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة للاعمال.

