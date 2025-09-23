نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تطلق برنامجًا تدريبيًا للأمن الإداري لتفعيل تطبيق إلكتروني جديد للدخول عبر QR Code في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود جامعة حلوان لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الأمن الجامعي، أطلقت الجامعة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لأفراد الأمن الإداري، يهدف إلى تأهيلهم لاستخدام تطبيق إلكتروني جديد يُمكّن الطلاب من الدخول إلى الحرم الجامعي عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

رعاية ودعم الجامعة

ويأتي هذا البرنامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الذي أكد أن الجامعة تسعى إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وحديثة للطلاب، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق يمثل خطوة مهمة نحو تحسين تجربة الدخول والخروج من بوابات الجامعة بطريقة أكثر كفاءة وسرعة.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو السيد، مدير مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، أن التطبيق تم تصميمه وتطويره وفقًا لأعلى معايير الأمان والخصوصية عن طريق شركة ايفينانس فى إطار التعاون بين الجامعة والشركة فى مجال التحول الرقمي، ويتيح للطلاب توليد رمز QR خاص بهم يُستخدم عند بوابات الدخول، مما يسهم في تنظيم الحركة داخل الحرم الجامعي وتقليل التزاحم.

تدريب وورش عمل

وقد شمل البرنامج التدريبي أيضًا ورشة عمل لتنمية المهارات الرقمية لدى أفراد الأمن، مثل التفكير الإيجابي، والتقنيات الرقمية، وتعزيز الوعي التكنولوجي، بما يضمن جاهزيتهم للتعامل مع النظام الجديد بكفاءة عالية.

خطة شاملة للتحديث

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الجامعة الشاملة لتحديث بنيتها التحتية الرقمية وتقديم خدمات ذكية تواكب تطلعات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.