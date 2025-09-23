نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية التمريض بجامعة حلوان تواصل دورها الريادي في نشر الوعي الصحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء علمية ثرية تحمل رسالة توعوية مهمة، احتضنت كلية التمريض بجامعة حلوان ندوة علمية نظمها قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بعنوان "بطانة الرحم المهاجرة: عدو خفي بأعراض متعددة"، بمشاركة نخبة من الأساتذة والطلاب والعاملين، وذلك في إطار سعي الكلية المستمر إلى تعزيز الثقافة الطبية ونشر الوعي الصحي حول القضايا التي تمس صحة المرأة.

دعم الجامعة للأنشطة العلمية والطبية

جاءت الندوة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الذي أكد أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الأنشطة العلمية والطبية التي تخدم المجتمع، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في إعداد جيل من الكوادر التمريضية القادرة على تقديم خدمات صحية متميزة قائمة على الوعي والمعرفة. وأضاف أن جامعة حلوان تسعى دائمًا لأن تكون منبرًا للعلم والمعرفة وبيتًا يدمج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي والتواصل المجتمعي.

إشراف أكاديمي وتنظيم متميز

أقيمت الندوة تحت إشراف الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء صلاح إسماعيل عميد كلية التمريض، والدكتورة زينب حسين علي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف ورئاسة الدكتورة شيماء حسن محمدي رئيس قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة.

وقد قام بتنسيق الندوة كل من الدكتورة منال صلاح عبدالحليم والدكتورة أمنية إبراهيم، حيث ساهمتا في إخراجها بصورة علمية وتنظيمية متميزة.

رسائل توعوية حول بطانة الرحم المهاجرة

وخلال فعاليات الندوة، أوضحت الدكتورة صفاء صلاح إسماعيل عميد الكلية أن مرض بطانة الرحم المهاجرة يُعد من الأمراض الشائعة التي قد يصعب تشخيصها بسهولة بسبب تنوع أعراضه، مما يبرز أهمية التوعية المبكرة للطالبات والكوادر التمريضية. وأكدت أن الكلية تسعى دائمًا لتقديم أحدث المستجدات الطبية والعلمية في مختلف التخصصات، وإعداد خريج قادر على ممارسة دوره التمريضي بكفاءة، مع وعي متكامل بأهمية التثقيف الصحي والوقاية المبكرة.

كما تناولت الندوة التعريف بالمرض وأسبابه وأعراضه وطرق التشخيص الحديثة، إلى جانب استعراض أحدث أساليب العلاج والوقاية، والدور المحوري للتمريض في التوعية والاكتشاف المبكر.

ترسيخ مكانة الكلية كمنارة علمية

وتأتي هذه الندوة ضمن جهود كلية التمريض بجامعة حلوان لترسيخ مكانتها كمنارة علمية تسهم في نشر الوعي الصحي، وتزويد طلابها بالخبرات والمعارف التي تجعلهم شركاء فاعلين في خدمة المجتمع ورعاية صحة المرأة.