نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرع الشيخ زايد يشهد متابعة دقيقة من رئيس جامعة القاهرة لانطلاق العام الدراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لعدد من كليات فرع الجامعة بالشيخ زايد لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الجامعي 2025/2026، شملت الجولة كليات الهندسة والتجارة وطب الأسنان، ورافقه عمداء الكليات الدكتور حسام عبد الفتاح، والدكتورة لبنى فريد، والدكتورة جيرالدين محمد أحمد.

جولة ميدانية شاملة للقاعات والمعامل

تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية والملاعب والمرافق الخدمية، واطمأن على انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار. وأكد أن الجامعة تسعى لتقديم أحدث البرامج الدراسية والمعامل البحثية والبنية التحتية الذكية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

حوار مفتوح مع الطلاب وبداية العام الدراسي بالبهجة

أجرى الدكتور عبدالصادق حوارات ودية مفتوحة مع طلاب فرع الجامعة بالشيخ زايد، هنأهم ببداية العام الدراسي، والتقط معهم الصور التذكارية التي عكست أجواء البهجة والحماس. وأكد أن جامعة القاهرة ستظل مصنعًا للتميز، حيث تخرج فيها نخبة من القيادات البارزة التي تتمتع بمكانة تنافسية عالية في سوق العمل داخل مصر وخارجها.

نصائح ملهمة للتميز وتنمية المهارات

وجّه رئيس الجامعة للطلاب جملة من النصائح الملهمة، داعيًا إياهم إلى الاجتهاد وتنظيم أوقاتهم وتحقيق التوازن بين التحصيل الأكاديمي والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية، بما يسهم في صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم المستقبلية. وأكد أن إدارة الجامعة دائمًا في خدمتهم، وتستمع لمقترحاتهم وشكاواهم، مع مراعاة المراكز والوحدات المتخصصة لمساعدتهم على اكتشاف إبداعاتهم وتنميتها، مشيرًا إلى أن الجامعة ليست مكانًا للتعليم والتحصيل العلمي فحسب، بل تمارس من خلالها أنشطة متنوعة تسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب.