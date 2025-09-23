نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدلتا التكنولوجية تعقد لقاءً تعريفيًا لعرض خططها المستقبلية ودعم ريادة الأعمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّم فريق إيناكتس بجامعة الدلتا التكنولوجية لقاءً تعريفيًا موسعًا بهدف تعريف الطلاب بأهداف الفريق ورسالة إيناكتس العالمية في مجال ريادة الأعمال، حيث استعرض أعضاء الفريق تاريخ ايناكتس، أبرز إنجازاتها، ودورها في إعداد جيل من الشباب يمتلك الفكر الريادي والقدرة على تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مجتمعي،بحضور الدكتور عمرو عبدالهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،والمهندس احمد ياسر المعيد بقسم الطاقة المتجددة.

وخلال اللقاء، قدّم كل فريق فرعي خطته المستقبلية للمرحلة القادمة، بما يعكس تكامل الأدوار بين مختلف اللجان داخل إيناكتس، واستعدادهم للإنطلاق بمشروعات مبتكرة تسهم في دعم التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد العجوز رئيس الجامعة حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وخاصة المبادرات الريادية التي تساهم في بناء شخصية الطالب الجامعي وصقل مهاراته، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفرق الطلابية التي تُمثل نموذجًا للإبداع والابتكار، وتفتح أمام الشباب آفاقًا جديدة للمشاركة في التنمية.

واضاف رئيس الجامعة إلى أن مشاركة طلاب الجامعة في إيناكتس تُعد فرصة حقيقية لإكتساب خبرات عملية وتطوير قدراتهم الشخصية والمهنية، وهو ما يتماشى مع رؤية الجامعة في إعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل، قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا.