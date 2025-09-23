نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين بمركز منشأة القناطر وحي الدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الأسبوعي الدوري مع عدد من مواطني حي الدقي ومركز منشأة القناطر للاستماع إلى شكواهم وبحث مطالبهم وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات تواصل فعالة تضمن تلبية احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لمشكلاتهم.

في حي الدقي كلف المحافظ بإخطار ملاك عقار بشارع التحرير بضرورة سرعة ترميم العقار تنفيذًا للقرار الصادر في ذلك الشأن والحصول على تقرير هندسي وفني من جهة حكومية بحالة العقار إلى جانب توجيه صاحب مطعم مقام بذات العقار.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر استجاب المحافظ لشكوى مواطن من وجود مخالفات بمخبز للخبز البلدي بتشكيل لجنة من مديرية التموين لفحص حالة المخبز، وفي حال قيامه بتجميع البطاقات أو ضبط أي مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله على أن تكون اللجنة بعضوية مديرية التموين ومركز المدينة وممثل الكهرباء والإدارات المعنية.

كما ناقش المحافظ شكوى مواطن يتضرر من قيام مالك العقار المواجه لمنزله بعدم الالتزام بعرض الشارع والرسم الهندسي في البناء، حيث وجّه المحافظ بتشكيل لجنة تضم الشؤون القانونية والمكتب الهندسي ومركز منشأة القناطر لفحص الملف تخطيطيًا وفنيًا ومدى الالتزام بالتراخيص الممنوحة لاتخاذ الإجراء القانوني.

كما تناول اللقاء شكوى أخرى مقدمة من مواطني منطقة نكلا بمركز منشأة القناطر يتضررون من تهالك الشبكة الكهربائية بالشارع، وقد كلف المحافظ بسرعة التعامل مع الشكوى بشكل فوري، حيث أفاد ممثل شركة الكهرباء أنه سيتم إحلال الشبكة الكهربائية بطول ٣٠٠ متر واستكمال الصيانات اللازمة لضمان استقرار وجودة التغذية الكهربائية.

وأوضح المهندس عادل النجار أن اللقاءات المباشرة مع المواطنين بالتوازي مع الجولات الميدانية، تُمثل آلية فعالة لرصد احتياجات المواطنين عن قرب وتمكينهم من طرح قضاياهم بشكل مباشر مؤكدًا أن جميع الشكاوى تخضع للدراسة الجادة ويُتابع تنفيذ الحلول المقترحة ميدانيًا بما يتماشى مع الإطار القانوني والمعايير الفنية.

حضر اللقاء كل من: هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام وكافة الإدارات والأجهزة المعنية.

