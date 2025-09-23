نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد مضوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال العلمي والبحثي.

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه للشعب السوداني الشقيق في ضحايا حادث الهجوم الإرهابي على مسجد "الفاشر" الأليم، والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والمصابين، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا أن الشعبين المصري والسوداني تربطهما علاقات تاريخية قوية، تتمتع بخصوصية فريدة وعمق كبير، مضيفًا أن الأزهر الشريف حريص على تقديم الدعم الكامل للأشقاء في دولة السودان في كافة المجالات الدعوية والتعليمية والبحثية، داعيًا الله تعالى أن يخرج السودان من محنته في أقرب وقت ممكن، وأن ينعم الله عليه بنعم السلام والأمن.

من جهته، وجه وزير التعليم العالي السوداني الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر على رعايته لأبنائه من طلاب السودان الدارسين في الأزهر الشريف، وعلى تقديمه الدعم الدائم لهم، وإيجاد الحلول العاجلة لكل ما يواجههم من مشكلات، مؤكدًا أن الشعب السوداني يحمل في قلبه حبًّا خاصًّا لفضيلته وللأزهر الشريف، وأن خريجي الأزهر في السودان يتمتعون بسمعة طيبة ومكانة مرموقة بين أقرانهم، ويقومون بجهود كبيرة في تعزيز السلم المجتمعي.