الأوقاف تعلن موعد الاختبار الشفوي لمسابقة إيفاد القراء خلال شهر رمضان لعام2026م

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة إيفاد القراء خلال شهر رمضان لعام 1447هـ/ 2026م، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق المواعيد والأسماء المحددة بالجدول المرفق.

وللاطلاع على الأسماء، ومواعيد الاختبارات، يرجى الدخول عبر الرابط التالي:
https://awkafonline.gov.eg/news/67/5183/بشأن-موعد-الاختبار-الشفوي-لمسابقة-إيفاد-القراء-خلال-شهر-رمضان-لعام-١٤٤٧هـ-٢٠٢٦م

