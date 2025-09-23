نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن موعد الاختبار الشفوي لمسابقة إيفاد القراء خلال شهر رمضان لعام2026م في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة إيفاد القراء خلال شهر رمضان لعام 1447هـ/ 2026م، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق المواعيد والأسماء المحددة بالجدول المرفق.

وللاطلاع على الأسماء، ومواعيد الاختبارات، يرجى الدخول عبر الرابط التالي:

https://awkafonline.gov.eg/news/67/5183/بشأن-موعد-الاختبار-الشفوي-لمسابقة-إيفاد-القراء-خلال-شهر-رمضان-لعام-١٤٤٧هـ-٢٠٢٦م