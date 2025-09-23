نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يؤكد: بوينج شريك أساسي لقطاع الطيران المصري منذ ٦ عقود في المقال التالي

خلال لقائه مع الدكتور بريندان نيلسون، رئيس شركة "بوينج" العالمية، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عمق التعاون مع "بوينج" واعتبارها شريكًا استراتيجيًا لقطاع الطيران المدني في مصر.

شراكة ممتدة ودور محوري للطيران المدني

أشاد رئيس الوزراء بالشراكة الممتدة بين مصر و"بوينج" منذ ما يقرب من ستة عقود، موضحًا أن قطاع الطيران المدني يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، سواء عبر خلق فرص عمل جديدة، أو دعم قطاع السياحة وتعزيز البنية التحتية للمطارات.

تطوير أسطول مصر للطيران

استعرض مدبولي جهود وزارة الطيران المدني في تحديث أسطول مصر للطيران، مشيرًا إلى التعاون الجاري مع "بوينج" من خلال صفقة عقود الإيجار طويلة الأجل لـ ١٨ طائرة جديدة من طراز BOEING 737-MAX، والتي سيبدأ تسليمها في يناير ٢٠٢٦، بما يعكس مكانة الشركة كشريك حيوي لمصر.

ترحيب بالتوسع في التعاون

رحب رئيس الوزراء بالمزيد من الأفكار والمقترحات من جانب "بوينج"، مؤكدًا تطلع مصر لتعزيز التعاون بما يحقق مصالح الجانبين، ويضيف مزيدًا من الزخم للعلاقات الاقتصادية المصرية – الأمريكية.

تقدير متبادل وتأكيد على عمق العلاقات

من جانبه، أكد رئيس "بوينج" العالمية تقدير الشركة للعلاقات المصرية الأمريكية، معربًا عن استعداده لتسريع تسليم الطرازات المطلوبة من الطائرات، وتطلعه لزيارة مصر قريبًا لمزيد من التشاور في ملفات التعاون المشترك.