نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير حسام زكي: لا بد من مواصلة الضغط على أمريكا لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على ضرورة مواصلة الضغط على الولايات المتحدة، لاستثمار ثقلها الدولي في الضغط على إسرائيل لوقف آلة الحرب على قطاع غزة.

وشدد زكي على أهمية استمرار الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية بالكثافة المطلوبة، عبر ممرات آمنة، والمطالبة بوقف إطلاق نار كامل، معتبرًا أن الممارسات الإسرائيلية تمثل أنماطًا من العقاب الجماعي قد ترقى إلى جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي الإنساني.

وأشار الأمين العام المساعد إلى ضرورة العمل على تطبيق حل الدولتين بشكل جاد وحقيقي كسبيل لإنهاء هذا الصراع المستمر.