نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزراء الخارجية والتضامن يكرّمان الهلال الأحمر المصري تقديرًا لجهوده الإنسانية تجاه غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كرّم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيسة الهلال الأحمر المصري، جمعية الهلال الأحمر المصري لجهودها الإنسانية والإغاثية في دعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وذلك خلال فعالية بعنوان: «استجابة مصر للكارثة الإنسانية: معًا لإبقاء غزة حية»، بحضور ممثلين عن السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية العاملة في مصر.

دور محوري لمصر

أكد وزير الخارجية أن مصر لعبت منذ اليوم الأول للأزمة دورًا قياديًا في الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة، حيث قدّمت منفردة نحو 70% من إجمالي المساعدات الدولية، وظل معبر رفح مفتوحًا لعبور الجرحى وإدخال المساعدات، إلى أن تم استهدافه من الجانب الإسرائيلي، ما دفع مصر إلى استخدام معبر كرم أبو سالم رغم القيود المفروضة.

وشدد عبد العاطي على أن ما يحدث في غزة يمثل «كارثة إنسانية بكل المقاييس»، مجددًا التزام مصر بمواصلة جهود الوساطة لوقف نزيف الدم والتوصل إلى تهدئة مستدامة، داعيًا المجتمع الدولي لممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات بما يتناسب مع حجم المأساة الإنسانية.

موقف تاريخي ثابت

من جانبها، أوضحت وزيرة التضامن أن الموقف الإنساني المصري تجاه فلسطين «متجذر وثابت منذ عام 1948»، مؤكدة أن الهلال الأحمر المصري يمثل الآلية الوطنية لإنفاذ المساعدات، ويعمل بقوة تتجاوز 35 ألف متطوع ومتطوعة. وأضافت أن مصر، وبفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تتوقف عن مدّ يد العون للشعب الفلسطيني على مدار 700 يوم متواصل من الأزمة.

أرقام غير مسبوقة

بدورها، استعرضت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، حجم الجهود المبذولة، موضحة أن مصر قدّمت أكثر من 570 ألف طن من المساعدات، 70% منها مواد غذائية، إلى جانب أدوية ومستلزمات طبية ووقود. كما استقبلت مصر 916 طائرة إغاثة عبر 3 مطارات، و599 شحنة بحرية عبر 9 موانئ، بالتنسيق مع 59 دولة وأكثر من 50 منظمة دولية.

ولفتت إلى أن "المطبخ الإنساني" في الشيخ زويد أعدّ أكثر من 700 ألف وجبة جافة و500 ألف وجبة ساخنة، و2 مليون رغيف خبز ضمن مبادرة «لقمة هنية من مصر إلى غزة». كما تم إدخال 209 سيارات إسعاف و4 مستشفيات ميدانية إلى القطاع، وإنشاء مخيمين يتسعان لأكثر من 10 آلاف شخص.

كما قدّم الهلال الأحمر المصري أكثر من 244 ألف خدمة طبية، ووزّع مساعدات نقدية وغذائية، ونفّذ أكثر من 85 ألف خدمة لإعادة الروابط الأسرية، فضلًا عن توفير 81.380 طنًا من الوقود لضمان استمرار عمل المرافق داخل غزة.

دبلوماسية إنسانية

وأشارت إمام إلى أن الجهود لم تقتصر على الدعم الميداني فقط، بل شملت حشد التأييد الدولي عبر استقبال وفود رفيعة المستوى، وتنظيم زيارات لمسئولين أمميين ومنظمات دولية، في إطار الدفع نحو وقف إطلاق النار وبدء إعادة الإعمار.

تكريم المتطوعين

تضمنت الفعالية عرض فيلم وثائقي وشهادات لفلسطينيين حول أثر المساعدات المصرية، واختُتمت بتكريم عدد من متطوعي الهلال الأحمر المصري تقديرًا لعطائهم في خدمة الأشقاء الفلسطينيين.

1000554885

1000554884

1000554883

1000554882

1000554880