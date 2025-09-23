نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: الوزير يتواصل مع معيد آداب سوهاج ويطمئنه على تعيينه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - متابعة عاجلة من الوزارة

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فور رصد إدارة الإعلام بالوزارة لمشكلة معيد كلية الآداب بجامعة سوهاج عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتواصل مع المعيد، حيث أكد له اهتمام الوزارة بمتابعة حالته، وطمأنه على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتعيينه معيدًا بالجامعة.

تنسيق حكومي لدعم الحالة

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي أجرى اتصالًا مباشرًا مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لمتابعة التقرير الطبي الصادر عن هيئة التأمين الصحي بمحافظة سوهاج بخصوص حالة المعيد المذكور. وقد جرى الاتفاق خلال الاتصال على أن يقدم قسم الرمد بمستشفى سوهاج الجامعي كامل الدعم الطبي للمعيد، مع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لعلاجه، حتى يتمكن من استكمال متطلبات استلام عمله على قدم المساواة مع زملائه الذين استلموا العمل بالفعل.

موقف جامعة سوهاج

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه بدوره تواصل مع المعيد، وطمأنه أن قسم الرمد بمستشفى الجامعة سيتخذ كافة ما يلزم من إجراءات لعلاجه، مشددًا على حرص الجامعة على حفظ حقه في التعيين بوظيفة معيد بكلية الآداب. وأوضح النعماني أن المعيد يعد الأول على دفعته، ويُعتبر نموذجًا مشرفًا للاجتهاد والتفوق العلمي، ما يرسخ التزام الجامعة بدعم المتميزين ورعاية الكفاءات العلمية الشابة.