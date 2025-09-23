نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي: خدمات متكاملة للصم وضعاف السمع احتفالًا باليوم العالمي للغة الإشارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر اليوم العالمي للغة الإشارة، وهي مناسبة سنوية تؤكد أهمية هذه اللغة باعتبارها أداة تواصل أساسية ومكونًا أصيلًا من هوية وثقافة مجتمع الصم حول العالم. وتشير تقديرات الاتحاد العالمي للصم إلى أن هناك أكثر من 72 مليون شخص أصم عالميًا، من بينهم نحو 7.5 مليون في مصر.

إطار قانوني ودستوري داعم

أولت الدولة المصرية ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اهتمامًا كبيرًا، حيث نص الدستور على ضمان دمجهم الكامل في المجتمع، كما اعترف القانون رقم 10 لسنة 2018 بلغة الإشارة كوسيلة رسمية للتواصل، وألزم المؤسسات التعليمية والإعلامية والقضائية بتوفير مترجمي لغة الإشارة، بما يكفل وصول الأشخاص الصم إلى حقوقهم كافة.

قوافل طبية للكشف المبكر

في إطار جهودها لتعزيز حقوق الصم وضعاف السمع، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تنظيم قوافل طبية للكشف المبكر عن الإعاقات السمعية للأطفال دون سن 4 سنوات، خاصة في المناطق البديلة للعشوائيات، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، إلى جانب توفير سماعات طبية لضعاف السمع بالشراكة مع المجتمع المدني.

72 مركزًا لغويًا و8300 مستفيد

شغّلت الوزارة 72 مركزًا لغويًا على مستوى الجمهورية قدم خدماته لأكثر من 8300 مستفيد، شملت قياس السمع، التدريب على التخاطب، وتوفير السماعات الطبية. كما دعمت 6 مؤسسات متخصصة لتدريب الصم وضعاف السمع على تنمية مهاراتهم السمعية والتعبيرية، إضافة إلى التدريب المهني في مجالات الطباعة، النجارة، والجلود بما يتناسب مع سوق العمل.

التعليم الدامج: 587 طالبًا في الجامعات

في خطوة نوعية نحو الدمج التعليمي، تم إلحاق 587 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 13 جامعة مصرية خلال العام الدراسي 2024/2025، مع توفير مترجمي لغة الإشارة داخل الحرم الجامعي بتكلفة سنوية تقارب 2.5 مليون جنيه، إلى جانب سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين عبر برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية".

برامج توعوية وتأهيلية

أطلقت الوزارة برنامج "عطاء" لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة، بالإضافة إلى برنامج تدريبي مكثف بعنوان "مبادئ لغة الإشارة لتواصل أفضل" للعاملين في الوزارة، لتعزيز قدرتهم على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

تمكين اقتصادي ودعم اجتماعي

لم يقتصر الدعم على الجانب الصحي والتعليمي فقط، بل امتد إلى التمكين الاقتصادي من خلال إتاحة مشروعات صغيرة وقروض ميسرة ومشاركتهم في معارض مثل "ديارنا"، بجانب توفير الدعم النقدي "كرامة" للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وأسرهم المستحقين.

منصة إلكترونية للتدريب والتوظيف

وفي إطار دعم التشغيل، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية للتدريب والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة العمل، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الحصول على فرص عمل مناسبة. كما تم تنفيذ ورش تدريبية لتعليم موظفي مكاتب التأهيل لغة الإشارة بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية.

رسالة اليوم العالمي للغة الإشارة

أكدت الوزارة أن الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو رسالة تضامن ودعم لملايين الصم وضعاف السمع في مصر والعالم. ومن خلال تعزيز الحقوق، وزيادة الوعي، وتكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية، يمكن بناء مجتمع أكثر شمولًا يقوم على التواصل الفعال والاحترام المتبادل بين جميع أفراده.

