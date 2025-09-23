نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تدعو طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية للإسراع بالتقديم الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن جامعة حلوان التكنولوجية الدولية أنه في ظل توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ سيكون آخر موعد للتقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية للقبول بالجامعات التكنولوجية ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦، حيث أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقديم الإلكتروني المباشر أمام طلاب مدارس التكنولوجيا ومدرسة تكنولوجيا المعلومات، ممن لم يسبق ترشيحهم عبر مكتب التنسيق للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ومدارس WE التطبيقية.

وتكون قواعد القبول هي تخصيص %5% من إجمالي الأعداد المقبولة بكل جامعة تكنولوجية من خلال التقديم الإلكتروني المباشر. مثال: إذا قبلت الجامعة ٢٠٠٠ طالب عبر التنسيق، يضاف ١٠٠ طالب من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليصبح الإجمالي ٢١٠٠

وتكون شروط التقديم أن يكون الطالب من مدرسة تكنولوجيا المعلومات We، أو أن يكون الطالب من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الا يكون قد تم ترشيحه مسبقا الجامعات التكنولوجية عبر مكتب التنسيق، لا يجوز إعادة التنسيق للطلاب المقبولين بالفعل بالجامعات التكنولوجية.

ويقوم الطالب بترتيب رغباته الكترونيا للجامعات التكنولوجية من 1 حتى ١٢ رغبة عبر المنصة المخصصة، حيث يتم القبول وفقا لترتيب الرغبات والمجموع حتى استكمال نسبة 5%، التنسيق يتم الكترونيا دون توزيع جغرافي.

ويقوم الطالب بالتقديم باستخدام الرقم القومي والرقم السري الموجود باستمارة النجاح، الدخول على المنصة، حيث أن المنصة متاحة فقط للطلاب المسجلة بياناتهم مسبقا من قبل الوزارة على الموقع، يمكن تعديل الرغبات حتى نهاية فترة التقديم، وبعدها لا يسمح بالتعديل، حيث أن رابط منصة التقديم هو: https://tansik.it-department.cloud/ويكون التقديم حتى الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٠٢٠٢٥

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص الدولة على دعم التعليم التكنولوجي وتوفير فرص عادلة ومتكافئة للطلاب المتميزين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تم تخصيص نسبة 5% من إجمالي المقبولين بكل جامعة تكنولوجية لهؤلاء الطلاب عبر المنصة الإلكترونية المخصصة.

هذا وتفتح جامعة حلوان التكنولوجية الدولية أبوابها أمام الكفاءات الشابة، تحت قيادة مميزة للأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي، الدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية، وتؤمن الجامعة بأن طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثلون ركيزة أساسية في بناء مستقبل مصر الصناعي والتكنولوجي. وندعو جميع الطلاب المستوفين للشروط إلى سرعة التقديم وترتيب رغباتهم عبر المنصة قبل انتهاء المهلة المحددة.

كذلك فإن الجامعة ملتزمة بتقديم بيئة تعليمية متطورة، ومناهج تطبيقية حديثة، وشراكات صناعية قوية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

