نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جامعة حلوان تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية العلوم وسط تنظيم متميز وأجواء إنسانية مؤثرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت كلية العلوم بجامعة حلوان ليلة مفعمة بالمشاعر الوطنية والإنسانية، حيث احتفلت بتخريج دفعة جديدة من طلابها وسط أجواء بهيجة امتلأت بالابتسامات والزغاريد. تخلل الحفل لحظات مميزة امتزجت فيها دموع الفرح بالتصفيق الحار من أولياء الأمور، الذين عبروا عن امتنانهم للجامعة لما قدمته من دعم ورعاية لأبنائهم طوال سنوات الدراسة. أقيمت الفعالية برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتور مجدي الحجري عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب أسر الطلاب الذين ملأوا القاعة بروح غامرة من الفخر والاعتزاز.

تنظيم احترافي يعكس هوية الجامعة

برز في الحفل التنظيم المتميز الذي تولته شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية برئاسة الدكتور محمود حامد المدير التنفيذي للشركة، حيث قدمت نموذجًا متكاملًا من الخدمات التقنية والتجهيزات اللوجستية والمراسم الاحتفالية، بما يعكس هوية الجامعة ورسالتها الأكاديمية. كما استضاف مجمع الفنون والثقافة بالجامعة، برئاسة الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع، فعاليات الحفل في أجواء راقية أسهمت في إخراج المناسبة بصورة احترافية.

لحظات إنسانية مؤثرة

ولم يقتصر الحفل على المراسم التقليدية المعتادة، بل تميز بلحظات إنسانية مؤثرة كان أبطالها أولياء الأمور، حيث غلبت الدموع على كثير منهم أثناء مشاهدة أبنائهم وهم يتسلمون شهادات التخرج مرتدين الأرواب الرسمية، في تتويج لمسيرة طويلة من الاجتهاد والمثابرة. تلك اللحظات العاطفية منحت الحفل طابعًا خاصًا عزز من قيمته المعنوية لدى الحضور.

تكريم للأسر ودعم متواصل

جاء الاحتفال ليؤكد أن التخرج لا يمثل نجاح الطلاب فقط، بل هو تكريم للأسر التي قدمت الدعم المادي والمعنوي لأبنائها طوال سنوات الدراسة الجامعية. وقد حرصت الجامعة من خلال هذه المناسبة على إبراز الدور الحيوي للأسر في بناء جيل جديد من الخريجين القادرين على مواجهة تحديات المستقبل.

ختام بأجواء مبهجة

واختتم الحفل في أجواء يغمرها الفرح، حيث حرصت العائلات على التقاط الصور التذكارية التي وثّقت تلك اللحظة الفارقة في حياة أبنائهم، لتبقى علامة مضيئة في ذاكرتهم، وبداية مرحلة جديدة من الطموح والعمل والسعي نحو تحقيق الأهداف المهنية والعلمية.