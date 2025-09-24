عاجل- مدبولي يلتقي نظيره السوداني ويؤكد دعم مصر الكامل لاستقرار السودان وإعادة إعمار مؤسساته

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يلتقي نظيره السوداني ويؤكد دعم مصر الكامل لاستقرار السودان وإعادة إعمار مؤسساته

مدبولي يلتقي نظيره السوداني ويؤكد دعم مصر الكامل لاستقرار السودان وإعادة إعمار مؤسساته

على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، نظيره السوداني الدكتور كامل الطيب إدريس، حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في السودان وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

موقف مصر ثابت في دعم السودان

أكد مدبولي أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تساند مؤسسات الدولة السودانية، وعلى رأسها القوات المسلحة، حفاظًا على وحدة السودان وسلامة أراضيه. كما شدد على حرص مصر على التخفيف من معاناة الشعب السوداني اليومية، ودعم الحكومة السودانية في المحافل الدولية، بما في ذلك من خلال اتصالات "الرباعية" المعنية بالوضع في السودان.

إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

أوضح رئيس الوزراء التزام مصر بالدخول بقوة في مشروعات إعادة الإعمار في السودان، لا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، عبر فريق العمل المشترك المتفق على تشكيله بين البلدين. كما دعا إلى الإسراع بعقد ملتقى الأعمال المصري – السوداني الثاني، وانعقاد اللجنة التجارية المشتركة في القاهرة، بجانب زيارة مرتقبة لوفد من وزارة الاستثمار السودانية إلى مصر للاستفادة من التجربة المصرية.

تقدير سوداني للدور المصري

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس عن شكره لمصر على دعمها المتواصل، ونقل تحيات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد إدريس أهمية التعاون مع مصر في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة، مشيرًا إلى تطلعه لاستقبال رئيس الوزراء المصري في الخرطوم قريبًا.