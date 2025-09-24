عاجل- مدبولي: مصر تدعم السودان بكل قوة.. وكامل إدريس: نعول على خبرات القاهرة في إعادة الإعمار

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: مصر تدعم السودان بكل قوة.. وكامل إدريس: نعول على خبرات القاهرة في إعادة الإعمار

على هامش أعمال الدورة الـ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لقاءً مع نظيره السوداني الدكتور كامل الطيب إدريس، حيث تبادل الجانبان تصريحات تعكس عمق العلاقات المصرية السودانية والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات.

تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

قال مدبولي:

"موقف مصر ثابت وراسخ بدعم مؤسسات الدولة السودانية، وفي مقدمتها القوات المسلحة، حفاظًا على وحدة وسلامة السودان الشقيق."

"مصر لن تتأخر عن تخفيف معاناة الشعب السوداني، ونحن نتحرك في كل المحافل الدولية لدعم حكومة الأمل بقيادة الدكتور كامل إدريس."

"ملتزمون بالدخول بقوة في مشروعات إعادة الإعمار في السودان، خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم."

"نتطلع لعقد ملتقى الأعمال المصري – السوداني الثاني هذا العام، والإسراع في تشكيل فريق العمل المشترك لإعادة الإعمار."

تصريحات رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس

من جانبه قال إدريس:

"نثمن الدعم المصري المتواصل للشعب السوداني، وهو موقف تاريخي يعكس عمق العلاقات بين البلدين."

"ننقل تحيات وتقدير الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه الداعمة."

"نعول على الخبرات المصرية في مشروعات البنية التحتية والعمران مع بدء مرحلة إعادة الإعمار."

"نتطلع لاستقبال الدكتور مصطفى مدبولي في الخرطوم قريبًا لبحث تعزيز التعاون المشترك."

رؤية مشتركة

أبرز اللقاء توافق الجانبين على أهمية استمرار التنسيق بين القاهرة والخرطوم، سواء في الإطار الثنائي أو من خلال المحافل الدولية، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السودان، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.